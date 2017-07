Pentagon: - Missilet Nord-Korea skjøt opp har vi aldri sett før

(Dagbladet) Pentagon opplyser at missilet Nord-Korea avfyrte natt til i går var en ny type som de aldri har sett før, melder blant andre Independent.

Nord-Korea har selv hevdet at det interkontinentale ballistiske missilet er i stand til å bære et stort atomstridshode.

FNs sikkerhetsråd har i dag planlagt et krisemøte om Nord-Korea, melder Reuters.

Nord-Korea var raskt ute med å si at testen var vellykket, og at de for første gang hadde avfyrt en langdistanserakett, et interkontinentalt ballistisk missil.

Ifølge nordkoreanerne har langdistanseraketten evne til å treffe hvor som helst i verden.

Seint tirsdag kveld bekreftet det amerikanske utenriksdepartementet at det var et slikt missil nordkoreanerne avfyrte.

– Å teste et interkontinentalt ballistisk missil representerer en opptrapping av trusselen mot USA, våre allierte og partnere, regionen og verden, heter det i en uttalelse fra utenriksminister Rex Tillerson.

Bare en time etter oppskytingen kommenterte USAs president Donald Trump det på Twitter:

«Nord-Korea har avfyrt et nytt missil. Har ikke denne fyren noe bedre å gjøre med livet sitt? Jeg har vondt for å tro at Sør-Korea og Japan vil tolerere dette så mye lenger. Kanskje Kina vil gå hardt til verks mot Nord-Korea og ende dette tullet en gang for alle», twitret presidenten.

I kveld melder nyhtsbyrået at Sør-Koreas president Moon Jae-in ønsker ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea som følge av missiloppskytingen.