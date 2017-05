- Per Orderuds fengselsvenn skulle tas

SØRUM/OSLO (Dagbladet): De fem personene som ble pågrepet på gården hjemme hos Per Orderud i Sørum torsdag kveld, har ingen tilknytning til kravet om gjenopptakelse av Orderud-saken, etter det privatetterforsker Tore Sandberg kjenner til.

- Jeg ble varslet tidlig av en person jeg ikke ønsker å identifisere om at det var en episode på gården.

- Da tok jeg direktekontakt med Per Orderuds advokat Erling O. Lyngtveit og med Per selv for å høre hvordan han hadde det. Og han var ikke fysisk skadd, sier Sandberg til Dagbladet.

Det var like før påske at Sandberg og forsvareren til Per Orderuds tidligere ektefelle Veronika, advokat Frode Sulland, leverte begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen, om at en av de mest omtalte krimnalsakene i Norge i nyere tid blir tatt opp på nytt.

Aldri oppklart

Per og Veronika Orderud, Veronikas søster Kristin Kirkemo og hennes daværende kjæreste Grønnerud ble alle dømt for medvirkning til drap i 1999 på Per Orderuds foreldre og hans søster Anne Orderud Paust.

Det er aldri blitt oppklart hvem som avfyrte de dødelige skuddene.

Lensmann Toril Nervik Nilsen i Sørum opplyser til Dagbladet fredag formiddag at alle de fem pågrepne - en kvinne og fire menn - er foreløpig siktet for kroppskrenkelse og trusler.

Mennene er alle i 20-årene. Lensmannen har ikke fått verifisert kvinnens alder.

- Avhørene fortsetter utover dagen. Det er foreløpig ikke noe ved sakens karakter som tilsier krav om varetektsfengsling. Ingen av de fem er tilhørende her i distriktet, sier lensmann Nervik Nilsen, og vil foreløpig ikke utdype noe om motivet for at de fem dukket opp på gården, kjent som både Orderud gård og Olerud gård i offentlige registre.

- Veldig sikre

- Politiet er veldig sikre på at epsioden ikke har noe å gjøre med Per Orderud eller kravet om gjenopptakelse av den gamle saken. Politiet har ikke hatt noen henvendelser på gården siden Per kom tilbake for om lag to år siden, sier lensmann Toril Nervik Nilsen.

Per Orderud var hjemme og hadde besøk av en person han ifølge advokat Erling O. Lyngtveit har blitt kjent med under soning av dommen for medvirkning til drap.

Ifølge Lyngtveit hadde besøket å gjøre med gjesten og ikke med beboer og gårdeier Per Orderud selv.

Lensmannen bekrefter at gjesten som ble rispet med kniv er en mann i 50-årene, som ikke har adresse i distriktet. Hun sier hun ikke vet hvordan Per Orderud kjenner mannen.

Plaster i ansiktet

Da Dagbladet ringte på fredag formiddag, var det en mann med plasterlapp i ansiktet på innsiden, men ingen lukket opp.

Politiet fikk melding fra en nabo klokka 21.33 torsdag om at det var en episode på gården.

Lensmannen i Sørum opplyser i dag at flere naboer kontaktet politiet litt seinere.

Av praktiske årsaker er avhørene av de siktede fordelt mellom politihusene i Lillestrøm og Oslo.

Per Orderuds forsvarer Erling O. Lyngtveit sa i går kveld at de fem banet seg vei til boligen, og at hans klient oppfattet situasjonen som truende og ugrei.

21 år

Per og Veronika Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene natt til 22. mai 1999. Lars Grønnerød ble idømt 18 års fengsel og Kristin Kirkemo 16 år.

Per Orderud (62) har bodd på gården siden han ble løslatt i 2015.

Det kom fram under etterforskningen og rettssaken etter drapene i 1999 at det hadde vært en arvestrid om gården.

Ifølge offentlige registre overtok Per Orderud gården for 2,9 millioner kroner i 2004.

Han bor i hovedhuset.

På postkassa til kårboligen, der drapene skjedde for snart 18 år siden, står det i dag seks østeuropeiske navn.

