Person knivstukket i Trondheim

SISTE: Politiet melder klokka 21.08 at også den andre mistenkte er pågrepet.

- Han møtte politiet frivillig etter en god jobb fra forhandleren, skriver de på Twitter.

(Dagbladet): Politiet søker etter en gjerningsmann etter at en person ble knivstukket i Trondheim, melder de på Twitter.

Vi søker forsatt etter en mistenkt mann etter knivstikking i Ila. Oppdatering kommer. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) July 27, 2017

Åstedet er en leilighet på Ila vest i sentrum.

I 20-tida melder politiet at en mann er pågrepet, men to minutter seinere meddeler de at de fremdeles søker etter en mistenkt mann.

- Vi har kontroll på en mann i midten av 50-åra. En mann i midten av 40-åra er fremdeles på frifot, men vi forhandler med ham på telefon og regner med at situasjonen snart er avklart, sier operasjonsleder Øystein Sagen til Dagbladet.

Sagen opplyser at alt tilgjengelig personell i Trondheim sentrum er satt inn i aksjonen, men avviser at publikum er i fare.

Knivofferet er en mann i 40-åra; ifølge politiet er han ikke alvorlig skadd, men må sy noen sting. Operasjonslederen opplyser at alle de involverte er kjenninger av politiet.

Dagbladet følger saken.