Petra (40) hadde ikke tid til å gå på do under nattskiftet: - Helt sykt at man må jobbe under slike omstendigheter i en velferdsstat

(Dagbladet): Fredag morgen la Petra Vinberg Linder fra Sverige ut et bilde på Facebook som til hennes store overraskelse har fått oppmerksomhet.

For natt til torsdag hadde hun rett og slett ikke tid til å gå på do. Det resulterte i røde flekker på buksa.

- Jordmor om natta = tre fødsler. Da har man ikke tid til å tisse eller bytte sanitetsprodukter. Takk og god natt, skrev Petra i sitt på Facebook.

Det var Expressen som først omtalte saken.

Jordmora hadde rett og slett mensen - og det kom til syne under nattevakta.

Travelt

- Jeg hadde ansvar for tre fødsler og alle fødeavdelingene i Stockholm var fulle den natta. Jeg rakk ikke å gå på do fordi jeg måtte være hos pasientene, så det førte til at jeg blødde gjennom, sier Petra Vinberg Linder til Dagbladet.

Jordmora jobber på Södersykehuset i Stockholm og sier at bildet er et symbol på hvor travelt de har det på jobb.

- Det er like travelt på jobb hele tiden. Hver dag, hele året. Pasientene på fødeavdelingen får god behandling, men det går på bekostning av de ansattes helse. Bildet bekrefter nok en gang at situasjonen er uholdbar, sier Petra Vinberg Linder.

40-åringen, som bor i Stockholm, forteller at hun startet i jobben som jordmor for en ukes tid siden.

Hun forteller at det er kollegene som forteller at det er like travelt hele året. Bare etter en uke i jobben er hun usikker på hvordan framtida blir.

Stemmen utad

- Det som kan skje er at folk slutter fordi man ikke orker mer, sier Petra Vinberg Linder, og forteller til Expressen at hun har drømt om å bli jordmor siden hun var 14 år.

Jordmora sier at hun har fått støtte fra kollegene sine, men at hun ikke har snakket med sykehusledelsen om hvor travelt det var den natta.

Hun er overrasket over responsen.

- Jeg hadde ikke trodd at bildet ville spre seg så fort. Plutselig ringte pressen da jeg våknet etter vakta. Hvis det er dette bildet som må til for at vi skal få en bedre hverdag på jobb, er det bra, sier jordmor Petra Vinberg Linder til Dagbladet.

Petra hylles av flere på Facebook etter at hun delte bildet. Blant annet skriver en person:

- Helt rått. Jeg har vært sykepleier siden 1993, og det har alltid vært et tøft yrke, skriver en kvinne.

- Helt sykt at man må jobbe under slike omstendigheter i en velferdsstat. Ikke rart at folk går på veggen, skriver en annen.

En tredje person kommenterer under Facebook-posten til Petra at det er beklagelig at hun ikke får pause.

- Vi får sjelden pause. Jeg hadde tid til en brødskive rundt klokka 05.20 i fire minutter når en pasient var på vei inn, svarer jordmora Petra.

- Trist

Ifølge Expressen er ikke dette første gang en jordmor forteller om travle dager på jobb. Jordmorforeningen advarte tidligere i vår om mangel på plasser på svenske fødeavdelinger.

Sofia Sailor-Waas, presseansvarlig ved Stockholm-sykehuset, sier til Expressen at det har vært ekstra trykk på fødeavdelingene de siste dagene.



Sailor-Waas sier at det vanligvis fødes rundt 22 barn om dagen på Stockholm-klinikkene, men at tallet har vært høyere denne uka.

På spørsmål fra Expressen om hva pressekontakten tenker om at Petra Vinberg Linder ikke hadde tid til å gå på do under en nattevakt, sier hun følgende:

- Sånn skal det ikke være. Jeg har ikke fått noe informasjon på dette, men ledere og ansatte er kontinuerlig i dialog. Det er trist hvis jordmødre har måttet oppleve dette, sier Sailor-Waas.