– Pinlig og uakseptabelt

Onsdag avslørte Dagbladet at Veirenos rundt 180 ansatte har jobbet 13 737 overtidstimer og at Veireno kan ha brutt arbeidsmiljøloven så mange som 2091 ganger siden de tok over ansvaret for søppeltømmingen den 3. oktober.

Dette skjedde rett før spørretimen i Oslos bystyre, og en uforberedt miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ble kraftig grillet av Bjørnar Moxnes (Rødt) og Carl I. Hagen (Frp).

Nå går både Moxnes og Carl I. Hagen hardt ut mot byrådet, Berg og Veireno.

– Det er pinlig for byrådet, men først og fremst ille at de som tømmer søpla vår jobber under så uverdige forhold og løper helsa av seg hver dag. Byrådet må ta grep og hive ut Veireno, sier Moxnes.

– Det er helt uakseptabelt med så mange lovbrudd. Det er merkverdig hvor passiv Berg har vært over så mange måneder. Nå er det på tide å rydde opp, sier Hagen.

– Sosial dumping som forretningsmodell

Moxnes peker på det faktum at Oslo kommune ga hele hovedstaden til et uerfarent renovasjonsselskap som en hovedårsak til søppelkaoset.

– Det forrige byrådet under Høyre ga hele Oslo til et selskap som kun hadde bedrevet renovasjon i ett år i forkant.

Moxnes fortsetter så med å fyre løs mot Veireno og ledelsen:

– Selskapet som fikk renovasjonen er komplett useriøst, ledelsen der kan ikke renovasjon, de har som mål å tjene seg rike på innbyggernes renovasjonsgebyr og de bruker sosial dumping som forretningsstrategi; de presser ned vilkårene for de ansatte for å kunne få overskudd til eierne.

Administrerende direktør i Veireno, Jonny Enger, raser når Dagbladet konfronterer han med Moxnes' påstand om sosial dumping:

– Vi er tarifftilknyttet. Punktum. Det at vi er tarifftilknyttet betyr at det er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonen som bestemmer tariffene. Det er ikke Jonny Enger. Det burde Moxnes skjønne, og det tror jeg ikke han forstår.

– Ingen grunn til å ha tillit til at byråden kan håndtere dette

Tidligere i januar ble det kjent at Rødt vil vurdere å fremme et mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Ngyuen Berg (MDG) hvis ikke søppelkaoset i Oslo bedrer seg kraftig.

Hagen sier også at byråden så langt har vært lite tillitsvekkende i sitt arbeid.

– Hittil ser jeg ingen grunn til å ha tillit til at byråden kan håndtere dette, men jeg tror nok hun fikk såpass mye kjeft under det forrige bystyremøtet at hun nå har fått instrukser fra sin byrådsleder om at hun må skjerpe seg.

– Vil dere støtte opp om et eventuelt mistillitsforslag fra Rødt hvis det kommer?

– Hvis det kommer vil vår gruppe se på det meget nøye og vurdere hva byråden har gjort, men vi kan ikke ta stilling til et forslag som bare eksisterer i formann Moxnes’ hode foreløpig.

Uenige om hvem som skal ta renovasjonsjobben

Moxnes fastholder at situasjonen ikke har endret seg, men at de fortsatt er villige til å gi byråden en sjanse.

– Jeg er optimist og tror at byrådet gjør det eneste riktige i denne saken her; at de ser at lovbrudd får konsekvenser, at ikke Oslo kommune kan drive forretninger med et selskap som er ansvarlig for over 2000 lovbrudd. Det må få konsekvenser. Jeg håper at byrådet fjerner Veireno med virkning fra januar 2018, og så må kommunen ta over.

Hagen flirer i det Moxnes hevder at kommunen burde ta over renovasjonsoppdraget.

For selv om den sjeldne Frp- og Rødt-alliansen er enige om at situasjonen i hovedstaden er uakseptabel, står de langt fra hverandre når løsninger skal foreslås.

– Vi er helt uenige i at kommunen skal gjøre dette. Vi har i over 20 år hatt private selskaper som har gjort dette på en utmerket måte. I dette tilfellet var det lite gjennomtenkt å gi hele Oslo til ett firma. Vi må finne andre bedre og forsvarlige firma som kan overta hvis ikke Veireno klarer å skjerpe seg.

Moxnes slår tilbake med at samtlige andre norske storbyer har kommunal søppeltømming, og at de har lavere renovasjonsgebyr.

– Hvis kommunen tar søpla kan de pengene som vi betaler i renovasjonsgebyr gå uavkortet til å få tømt søpla, ikke til å gjøre folk som Jonny Enger rikere.

Nguyen Berg: – Gjorde kommunen sårbar

I en SMS til Dagbladet lørdag formiddag erkjenner miljøbyråden at det faktum at kun én leverandør fikk jobben har gjort kommunen sårbar, og at det er viktig å sikre at kommunen blir mindre sårbar framover.

– De siste månedene har jeg arbeidet på spreng for å få avfallshåndteringen i Oslo i orden. Det har blant annet resultert i at det er flere renovatører på jobb i enn tidligere.

Berg sier at Renovasjonsetaten har stilt krav om styrking av driftsledelsen og oppfølging av de rutene med mest klager.

– Brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlig. Jeg avventer nå at fullstendig informasjon oversendes meg fra Renovasjonsetaten, og vil informere bystyret når jeg har den.

Renovasjonsetaten beklaget i går at byråd Nguyen Berg ble grillet om opplysninger hun hadde fått fra dem; informasjon som viste seg å ikke stemme som en følge av mangelfull rapportering fra Veireno.

- Det er Veirenos ansvar at arbeidsmiljøloven følges og at de rapporterer korrekt til Renovasjonsetaten. Det er alvorlig at informasjonen jeg har fått har vært mangelfull, sa Nguyen Berg til Dagbladet i går.