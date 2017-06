Pizzagate: Stormet pizzasjappe for å «etterforske» påstått pedofilinettverk. Nå er han dømt til fengsel

(Dagbladet): Pizzagate er historien om den vanvittige konspirasjonsteorien som kuliminerte med at 28 år gamle Edgar Maddison Welch stormet inn i lokalene til pizzarestauranten Comet Ping Pong, som var pekt ut som hovedkvarteret til et pedofilinettverk.

Konspirasjonsteorien går kort forklart ut på at Hillary Clinton skal ha vært delaktig i å organisere barneprostitusjon fra hemmelige kjellerlokaler i pizzarestauranten i Washington.

Konspirasjonsteoretikerne viser blant annet til de mange epostene fra Hillary Clintons private server og hevder at de er fulle av kodede referanser til kidnapping, overgrep og barneprostitusjon.

Tok saken i egne hender

Det var derfor Welch tok saken i egne hender. Han ønsket å etterforske «nyheten» på egenhånd.

I desember i fjor tok han seg inn i restauranten og rettet et våpen mot en av de ansatte, som lyktes med å komme seg unna og fikk varslet politiet.

Welch skal så ha avfyrt flere skudd i lokalet, men ingen ble skadd.

Han overga seg til slutt til politiet, etter at det ble klart at han ikke kom til å finne innesperrede «barnesex-slaver», som han selv har forklart han lette etter.

Og nå er Welch dømt til fire års fengsel for sitt etterforskningstokt, skriver Washington Post. Da han møtte for retten i mars erklærte han seg skyldig.

- Jeg skulle ønske det fantes en måte som gjorde at jeg kan tilby noe annet enn en unnskyldning. Jeg forstår at ord ikke hjelper. Men jeg beklager. Jeg beklager alt jeg har forårsaket, sa Welch.

«Fysisk terror»

I et brev til retten ga Welch uttrykk for at han ikke hadde til hensikt å «skade eller skremme uskyldige, men jeg innser nå hvor dum og uforsvarlig min avgjørelse var».

- Jeg håper du forstår og ser hvor mye folk lider som følge av det du gjorde. Jeg er oppriktig lei meg for at du befinner deg i den situasjonen du er i, fordi du virker som en bra person, som på egenhånd bestemte seg for å gjøre det rette. Men det unnskylder ikke den uforsvarlige handlingen og de reelle skadene det førte til, sa dommer Kenji Brown Jackson under domsavsigelsen.

Eieren av pizzarestuaranten, James Alefantis, sa i retten at den «fysiske terroren» skapt av Welch og konspirasjonsteorien, hadde påført varig skade på folk han er glad i.

- Jeg håper at vi en dag i en mer sannferdig tid vil huske denne dagen som et avvik, da løgnene ble sett på som ekte, sa Alefantis.

Også mannen som har fått ansvaret for å spre konspirasjonsteorien til et større publikum, den svært kontroversielle eieren nettstedet InfoWars, Alex Jones, har i etterkant tatt avstand fra konspirasjonsteorien.

I en seks minutter lang video publisert tidligere i år ga Jones uttrykk for at han angret og at han ønsket å beklage, ifølge The Guardian.

Han innrømmet også at InfoWars artikkel «var basert på noe som vi nå mener er ukorrekt».

- Det er aldri enkelt å innrømme når dine kommentarer er basert på ukorrekt informasjon, men vi føler at vi skylder dere, vår lyttere, seere og supportere, å komme med denne uttalelsen, og å gi dere og Alefantis en unnskyldning, sa Jones.

Nettstedet InfoWars er kjent for å dele konspirasjonteorier.

Ble sparket

Pizzagate har også hatt politiske konsekvenser. Sønnen til Michael T. Flynn, Trumps nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael G. Flynn, ble i desember sparket fra Trumps overgangsteam etter at han holdt liv i de falske nyhetsartiklene som knyttet Clinton til barneprostitusjon.

«Inntil #Pizzagate er bevist å være uriktig, er det en sak», tvitret han etter at Welch hadde stormet inn i pizzarestauranten.

Det gikk ikke mange timene før en talsmann for Trumps overgangsteam sa at Flynn ikke lenger var involvert i overgangsprosessen. Det ble ikke oppgitt noen grunn, men andre medlemmer av overgangsteamet opplyste til New York Times at sparkingen var direkte knyttet til Twitter-meldingene.