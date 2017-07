Pizzautfordrer vil ta rotta på Grandiosa

(Finansavisen): Dr. Oetker spiser stadig mer av Orklas pizzastykke, skriver Finansavisen.

Fra lanseringen av Grandiosa i 1980 hadde Orkla det norske markedet for frozzenpizza nesten helt for seg selv i over 20 år. Big One bidro til å befeste posisjonen da den kom tidlig på 90-tallet.

Tomt frossenfisklager

Men i 2001 fant nordmenn et nytt pizzamerke i frysedisken i butikken.

Historien om Dr. Oetker begynner ifølge Finansavisen med at et selskap som solgte fisk plutselig sto igjen med et tomt fryselager i Ytre Enebakk i Akershus.

Etter litt forhandlinger fikk selskapet agenturet på den tyske pizzaen i Norge.

I sitt første år klarte Dr. Oetker to prosent markedsandel, skriver avisen.

Tyskerne etablerte ifølge Finansavisen sin egen salgsorganisasjon i Norge, og Øystein Bu ble hentet fra Orkla for å lede utfordreren.

- I dag har vi 24 prosent markedsandel av frossenpizzamarkedet i dagligvarehandelen, sier Bu.

Pizzakaken vokser

Og dette markedet var i fjor var på 2,1 milliarder kroner, viser tall fra Nielsen. Så mye handlet altså nordmenn pizza for på Coop, Rema, Kiwi, Meny, Bunnpris, Spar og Joker.

I 2000, året før Dr. Oetker kom, omsatte dagligvarehandelen frossenpizza for 968 millioner kroner.

Et langsiktig mål for Dr. Oetker er å bli markedsleder også i Norge, men Bu innser ifølge Finansavisen at det vil ta mange år.

Orkla har nemlig rundt 70 prosent markedsandel.

- Pizzasalget er veldig viktig for Orkla Foods, sier kommunikasjonssjef Bjørn Brennskag til avisen.

Samtidig bare fortsetter markedet å vokse. Varer trenden hittil i år ut året, vil frossenpizzasalget ifølge Finansavisen passere 2,3 milliarder kroner.

Det tilsvarer nesten 51 millioner pizzaesker.

Tre av topp 10 solgte

Ifølge tallene fra Nielsen hadde Dr. Oetker tre av de ti mest solgte pizzaene i norske butikker i fjor.

- Før var det bare Orklas pizzaer på den rangeringen, sier Bu til avisen.

Bestselgeren er Ristorante Mozarella, som solgte for 96 millioner kroner ut av butikk i fjor. Det holdt til en 5. plass.

Ifølge Finansavisen er det langt frem til den originale Grandiosa-pizzaen som ble skapt for 37 år siden.

Salgsverdien for den pizzaen alene var på 382 millioner kroner i fjor, tilsvarende 17,9 prosent av det totale frossenpizzasalget.

Nummer to-pizzaen, Grandiosa Pepperoni, solgte til sammenligning for 171 millioner kroner ut av butikk i fjor.

