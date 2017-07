Plastposealarm: Skal sprette opp ny, død nebbhval

(Dagbladet): Forskere skal i løpet av dagen åpne og starte obduksjonen av en død hval som strandet ved Warholmen i nærheten av Runde Miljøsenter i Møre og Romsdal for to dager siden.

Hvalen er en nær slektning av gåsenebbhvalen fra Sotra, som ble verdenskjent tidligere i år fordi den var utarmet med magesekken full av plastbæreposer.

Nebbhval er den mest utbredte hvalarten i Atlanterhavet.

- Det skjer år om annet at død hval driver i land rundt her. Men etter at historien om Sotra-hvalen ble kjent, har det blitt nærmest en eksplosiv økning i oppmerksomhet rundt forsøpling av havet. Jeg vil nærmest kalle det et paradigmeskifte, sier fiskeribiolog Nils-Roar Hareide til Dagbladet.

Han er leder for forskningsstasjonen Runde Miljøsenter, og skal sjekke mageinnholdet til den døde hvalen sammen med marinbiolog Christop Noever ved Universitet i Bergen.

Noever arbeidet også med «plastposehvalen» fra Sotra.

Hvalen som ble funnet død på stranda ved Warholmen tirsdag, er av arten nordlig nebbhval.

- Veldig like

- Den er veldig lik gåsenebbhvalen fra Sotra, og lever langt til havs og livnærer seg på samme måten. Derfor er det spesielt interessant å sjekke om det kan være samme dødsårsak. Det vet vi jo ikke noe om før den er åpnet, sier fiskeribiolog Hareide.

Begge de beslektede artene går etter blekksprut på dypt vann.

«Plastposehvalen» på Sotra lå utarmet nær land og ble avlivet.

Også den døde slektningen som nå skal obduseres, er voksen og om lag sju meter lang.

- Ut i fra tilstanden kan vi se at den har vært død en tid, men det er ingen åpenbare tegn på ytre skader, sier fiskeribiolog Nils-Roar Hareide til Dagbladet.

Det er allerede tatt spekkprøver av den døde hvalen for å sjekke blant annet spor etter tungmetaller.

Etter funnet av Sotra-hvalen som hadde slukt plastsøppel, har forskerne blant annet satt størrefokus på hvordan nebbhvalene lokaliserer maten sin.

- De ser ikke noe på det mørke dypet der de jakter blekksprut. De går etter lydsignaler. Det vil være interessant å finne ut om for eksempel plast på bunnen gir en lydrefleks som ligner på blekksprut og andre levende organismer, sier Hareide.