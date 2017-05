Playboy-modellen kledde seg naken på toppen av det hellige fjellet. Og folk er fly forbanna

(Dagbladet): Den newzealandske Playboy-modellen Jaylene Cook (25) har skapt seg et navn ved å dele utfordrende bilder for sin stadig voksende følgerskare i sosiale medier.

I skrivende stund har hun 295 000 følgere på bildedelingstjenesten Instagram, og hennes siste innlegg er fra toppen av Mount Taranaki.

Cook, som skriver at hun klatret opp sammen med sin kjæreste, er foreviget i lue, hansker og sko - og ikke mye annet. Det har satt sinnet i kok hos mange.

- Et hellig sted

Årsaken til sinnet er at vulkanen er hellig for urbefolkningen på øya - maoriene. De er et polynesisk folk som kom sjøveien til New Zealand for omlag 750 år siden, og naturen spiller en stor rolle i deres religion.

Dennis Ngawhare er talsperson for en av de lokale stammene. Han sier til BBC at nakenstuntet til Cook er både upassende og støtende.

- Det er som om noen skulle gått inn i Peterskirka i Vatikanet og tatt et nakenbilde der, sier han til den britiske rikskringkasteren.

- Dette er et hellig sted.

- Upassende

Ngawhare forteller videre at fjellet er gravsted for mange av stammens forfedre, og at bare det å bestige toppen på 2518 meter blir sett på om upassende.

Tradisjonelt ble fjellet bare besteget i forbindelse med religiøse ritualer, men i de senere årene har toppen, som av James Cook ble døpt Mount Egmont, vært et yndet reisemål for turister.

Maori-talspersonen oppfordrer folk til å vise respekt, og peker på at Cooks bilde bare er et eksempel på manglende forståelse for deres tradisjoner. Han får støtte av den lokale ordføreren Neil Volzke.

- Bildet i seg selv er ikke støtende eller fornærmende, men det er upassende at det er tatt på toppen av Mount Taranaki. Dette er et sted som har stor betydning for maoriene, sier han.

Ifølge BBC har Cook selv sagt at hun leste seg opp på fjellet før hun klatret, og at hun ikke trodde bildet ville støte noen.

Kommentarene under Cooks bilde på Instagram viser også at folk er uenige. Der enkelte påpeker at dette er det samme som å gå naken inn på en kirkegård, mener andre at dette bare er god reklame for New Zealand.

Ny trend

Men Cook er ikke alene om å kaste klærne på populære reisemål. Under emneknaggen #cheekyexploits velger stadig flere å vise rumpa bar på attraktive turistmål.

Den nye foto- og reisetrenden har fått mye medieomtale de siste dagene, og den ublu atferden sprer både undring og forargelse.

Det startet med en svært kritisk artikkel i The Independent etter at reisereporter Julia Buckley hadde vært vitne til at en nordlysturist kledde seg naken, for så å la seg fotografere under en tur til Tromsø.

Hun mente at den unge mannens oppførsel var støtende - først og fremst av hensyn til lokalbefolkningen. Ikke helt ulikt tilbakemeldingene Cook har fått.

Norske stunt

I 2012 skapte tre norske jenter overskrifter for sitt nakenstunt da de klatret til topps på fjellet Segla på Senja.

Frøydis Laxaa, Marita Bjørglund og Kristine Salmi Ronesen fortalte den gang til Dagbladet at de synes det var artig med oppmerksomheten de fikk i ettertid.

- Det er veldig mange som har kommentert og sagt at det er tøft det vi har gjort, sa Laxaa.

Også Tonje Helene Blomseth ble viet mye oppmerksomhet da hun kastet klærne på toppen av Rástegáisá i Finnmark sommeren 2015.

- Jeg fatter ikke at et bilde kan få hele Norge til å klikke sånn. Nå skal jeg gå uten klær hele tida, sa friluftsbloggeren Blomseth, som i ettertid har hatt en egen serie på NRK og deltatt på «Kjendis-Farmen».