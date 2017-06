Plutselig oppdaget han fortvilet at legene hadde fjernet feil testikkel. Nå må de punge ut

(Dagbladet): Amerikaneren Steven Hanes (54) oppsøkte sitt lokale sykehus med kroniske smerter i en av testiklene i 2013. Legenes konklusjon var enkel, testikkelen måtte fjernes.

Men operasjonen skulle vise seg å bli en real nøtt for legene ved J.C. Blair Memorial Hospital i Pennsylvania-byen Huntington. Hanes, som i årevis hadde vært plaget med store smerter i den høyre testikkelen, ble forskrekket da han våknet opp og oppdaget at legene hadde fjernet den friske venstre testikkelen.

Siden har det bare ballet på seg for det amerikanske sykehuset som nå er dømt til å punge ut med en erstatning på 870 000 dollar, eller 7,3 millioner kroner.

- Hadde ingen anelse

Hanes' advokat, Stephen Lepisto, sier til pennlive.com at han ikke skjønner hvordan dette kunne skje i utgangspunktet.

- Det var det første spørsmålet jeg stilte meg da jeg fikk denne saken, sier han.

I søksmålet heter det at Hanes oppfattet legen som uforsvarlig og uforsiktig, og han hevder også at legen innrømmet etter operasjonen at feil testikkel kan ha blitt fjernet. Dette står også i operasjonsrapporten som ble skrevet av den samme legen.

- Måten legen opptrådte på under operasjonen, viser at han ikke hadde noen anelse om hvilken testikkel han skulle fjerne, sier Lephisto.

- Smertehelvete

Advokaten legger til at hans klient fortsatt er i store smerter lang tid etter operasjonen. På grunn av det som skjedde, tør han nemlig ikke operere vekk testikkelen som i utgangspunktet var problemet.

- Han hadde veldig vondt i 15 år før han gikk til legen. Han ville bare lindre smerten, men fire år senere lever han i det samme smertehelvetet.

Lephistos advokatfirma Kline & Specter har også en annen pågående sak mot den samme legen etter at en pasient mistet livet.

Den nå 77 år gamle legen utfører ikke lenger operasjoner.