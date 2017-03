Plutselig sto hun der. Slik sier milliard-selskapet «fuck you» til Wall Street

(Dagbladet): State Street Global Advisors. Navnet betyr trolig ikke mye for nordmenn flest, men i finansverden er det få som ikke har hørt om det gigantiske selskapet. De forvalter nær 2500 milliarder dollar, eller over 20 000 milliarder kroner, noe som gjør dem til verdens tredje største kapitalforvalter.

Nå sender de et tydelig signal til resten av finanseliten på ærverdige Wall Street i New York, i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

Jente vs. okse

Tirsdag dukket plutselig en statue av ei lita, men bestemt, jente opp foran den ikoniske rasende oksen på Wall Street. En okse mange ser på som selve symbolet på maskulinitet.

- Et av de mest ikoniske bildene (symbolene) på Wall Street er denne oksen. Så tanken på å ha ei jente som står foran, eller står opp mot, denne oksen, virket som en smart men også kreativ og engasjerende måte å gjøre vårt budskap tydelig, sier Lori Heinel, talsperson for selskapet til Business Insider.

Det er det internasjonale PR-byrået McCann som står bak stuntet, ifølge nettstedet Adweek.

Selskapet har gjort det klart at de vil stemme mot ethvert styre, der selskapet ikke har tatt grep for å øke andelen kvinnelige ansatte. Selskapet planlegger å sende ut et brev til 3500 selskaper, der de oppfordrer dem til å ansette flere kvinner.

Business Insider trekker spesielt fram mangelen på kvinner i styrerommene som et stort problem. Opp mot en fjerdedel av selskapene som er representert i Russel 3000 har ikke én eneste kvinne i sitt styre.

- Det har vært mye debatt om dette temaet, men nåla har ikke beveget seg betydelig, sier Heinel.

Går sakte framover

Ifølge en utregning gjort av firmaet Equilar vil man i det nåværende tempoet ikke ha like mange kvinner og menn i styrerommene før i 2055, skriver USA Today.

Ved utgangen av 2016 var 15,1 prosent av personene i styret til Russel 3000-selskaper kvinner. Det er en oppgang fra 13,9 prosent i 2016.

- Som en ledende indeksleverandør må vi være investert i disse selskapene. Det beste vi kan gjøre er å være mer aktivistiske i disse selskapene for å bedre deres prestasjoner som langsiktige leveradører av kapital, sier Heinel til Washington Post.

For, argumenterer hun, det er «masse bevis» for at selskaper som har større bredde i styrerommet presterer bedre. Forskning viser at selskaper med kvinnelige direktører presterer bedre målt etter blant annet avkastning på egenkapitalen og gjennomsnittlig vekst.

- Dette er første gangen vi satser litt og sier at dette er en sak som er meningsfull for oss, sier Heinel.

Og det er altså her statuen kommer inn i bildet. State Street mener den er en måte å dra oppmerksomhet til saken på.

- Selv om det bare er ei lita jente, så står hun for besluttsomhet, dristighet og å være villig til å utfordre status quo, sier Heinel.

Får applaus

Kapitalforvalterne høster applaus for sin aksjonisme.

- Jeg har aldri sett at noen på denne størrelsen ta i et tak for mangfold som State Street har. Dette er en bemerkelsesverdig utvikling for Wall Street, som har vært et så mannsdominert felt, sier direktør i Arjuna Capitak, Natasha Lamb, som har presset på for å få selskaper til å rapportere om lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

Statuen av den lille jenta skal stå øye til øye med oksen i minst en uke, men State Street forhandler med New York for å få den til å stå lenger.