Polens president legger ned veto mot udemokratiske rettsreformer

I forrige uke stemte det polske underhuset gjennom en lov som gir regjeringen rett til å utnevne samtlige dommere, også dommerne til høyesterett. Loven har fått EU-kommisjonen til å reagere sterkt, peke på at den setter demokratiske spilleregler til side, og true med å ta fra Polen stemmeretten i EU.

Overraskende

Når president Duda nå sier at han legger ned veto mot loven, så betyr det en konstitusjonell krise i Polen. Duda sa før underhuset stemte gjennom loven torsdag i forrige uke at han ville søke et kompromiss i den politisk betente saken.

Det er likevel overraskende at presidenten nå bruker sin veto-rett. Duba ble sett på som Kaczynskis stråmann da han ble valgt til president for to år siden. Han er tidligere medlem av Kaczynskis parti, Lov og rettferdighetspartiet.

Andre fronter

Det er uklart ha som nå skjer i Polen. Det var meningen at overhuset skulle stemme gjennom forslaget om rettsreformer så snart som mulig. Presidentens veto mot lovforslaget gjør en avstemning i overhuset i første omgang meningsløs.

Opposisjonen - og langt på vei EU - mener at kampen om rettsreformene handler om Polens framtid som et demokratisk land. Presidenten har med kunngjøringen av sitt veto meldt seg på i kampen på opposisjonens og EUs side.