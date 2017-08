Politibetjenten krøp inn i vraket for å redde passasjeren. Så ble han skutt - 11 ganger

(Dagbladet): - Mitt hjerte rommer ikke sinne eller hat. Bare fred. Jeg vet at Aaron døde mens han gjorde det han elsket.

Det sier Stacy Allan, kona til Aaron Allan, etter at mannen brått ble revet bort fra henne, ifølge CNN. Kanalen skriver at amerikaneren forsøkte å redde en mann ut av et bilvrak, da kroppen hans ble gjennomboret av 11 pistolskudd.

- Han ønsket å redde menneskeliv. Dessverre mistet han sitt eget, sier Thomas Vaughn, politisjef for Southport, om torsdagens drap i Indianapolis.

Forsøkte å hjelpe

Den 28 år gamle mannen som avfyrte skuddene i bilen er nå siktet for drap.

CNN viser til vitneavhør som beskriver en ferd i stor hastighet, før 28-åringens bil traff en fortauskant. Deretter krysset bilen veiens midtdeler og veltet.

Da politibetjent Allan ankom stedet, møtte han en «hysterisk» sjåfør.

Mannen skal ha vært svært irritert, og begynte å banne mens politimannen forsikret ham om at hjelpen var på vei. Så observerte et vitne at den nå drapsiktede 28-åringen trakk pistolen, for så å fyre av en rekke skudd.

- Sjokkerende og tragisk

Da det endelig ble stille, fulgte to-tre til, ifølge major C.T. Bowman.

CNN skriver at Bowman observerte at Allan vaklet vekk fra bilen, for så å falle om.

Kort tid etter døde han på Eskanazi Hospital i byen han hadde brukt utallige timer på å beskytte.

- Hans død er sjokkerende og en tragisk påminnelse om det vanskelige, og ofte farlige, arbeidet politifolk gjør. Våre tanker går til Allan og hans familie, samt for alle mennene og kvinnene som risikerer livene sine hver dag, sa Indianapolis-borgermester Joe Hogsett torsdag, ifølge CBS News.

Rørt far

I etterkant av uttalelsen, fikk Aaron Allan oppkalt en gate etter seg. Samtidig kommer navnet hans også til å pryde en av Indianapolis-politiets biler.

- Til minne om betjent «Teddy Bear» Allan, står det på bilen.

Det rører familien hans.

- Støtten Aaron og politiet i Southport har fått, har vært fantastisk. Respekten som er blitt utvist, har vært ektefølt, og alle som kjenner sønnen vår, vet hva vi har mistet, sa Jim Allan, faren til den drepte politimannen, på tirsdag, ifølge CNN.

Kanalen skriver at 28-åringen skal i retten i morgen.

De har ikke lyktes i å få tak i noen forsvarsadvokat i forbindelse med rettssaken, og kjenner ikke til hvilke skader den siktede fikk som følge av ulykka.