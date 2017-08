Politiet åpnet ild under valgprotest i Kenya. Én person drept

Én person ble drept da politiet åpnet ild mot folk som protesterte mot valgresultatet i et kjerneområde for opposisjonen, sørvest i Kenya, opplyser politiet.



Regionspolitisjef Leonard Katana sier skytingen fant sted onsdag da demonstrantene støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.

De foreløpige resultatene fra tirsdagens valg viser at sittende president Uhuru Kenyatta har en solid ledelse over opposisjonsleder Raila Odinga. Odinga påstår at valgresultatene er falske og hevder hackere har infiltrert valgkommisjonens database og manipulert resultatene.

