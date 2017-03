Politiet avfeier opplysningene om «mistenkelig pakke»: var bag ingen kunne gjøre rede for

(Dagbladet): Nyhetsbyrået Reuters meldte 21.47 torsdag kveld at en mistenkelig skal ha pakke blitt funnet nær Westminster i London.

De siterte britisk politi på opplysningen.

Britiske medier, deriblant The Independent og Sky News, meldte så at pakken ble sprengt i en kontrollert detonasjon av politiet. Klokka 22.00 gikk imidlertid politiet i Westminster ut og avfeide opplysningene.

På Twitter skriver politiet at det ble funnet en bag nær Westminster-brua som ingen kunne gjøre rede for, og at området ble stengt ned en liten periode. De avfeier også at det dreier seg om en «mistenkelig pakke».

Da politiet la ut meldingen fortalte de at alle sperringene hadde blitt fjernet.