Politiet ber om tips etter gullsmedranet på Skøyen

(Dagbladet): Oslo-politiet går nå ut med bilder fra overvåkningskamera etter at en gullsmed ble ranet på Skøyen i Oslo fredag kveld.

Ifølge en pressemelding var det tre personer som ranet Heyerdahl Gullsmed og Urmaker.

Truet med våpen

«Det ble truet med våpen under ranet og gjerningspersonene fikk med seg flere dyre klokker av merkene Tag Heuer, Longines og Baume&Mercier», heter det i pressemeldingen.

Ifølge vitner skal gjerningspersonene ha kjørt fra stedet i en burgunder Audi 80. Bilen ble meldt stjålet ikke langt fra gullsmeden i løpet av døgnet i forkant.

«Like etter kl 18:30 fikk politiet melding om at bilen hadde stoppet på Widerøeveien like ved Telenor Arena på Fornebu. Bilen ble observert i stor fart mot rundkjøringen ved Telenor Arena hvor den delvis krasjet, før den svingte av opp mot Widerøeveien. Tre personer ble sett løpende fra bilen opp Widerøeveien og inn på et anleggsområde. Dette er siste observasjon av antatte gjerningspersoner», skriver Oslo-politiet i pressemeldingen.

Ber om tips

Nå ber politiet om tips fra publikum, og de er spesielt interessert i vitneobservasjoner fra selve ranet.

I tillegg bes folk som har sett personer med bekledning som vist på overvåkningsbildene ta kontakt.

«Ved funn av klær, sko eller bager i aktuelle områder er dette av stor interesse for politiet», skriver politiet i pressemeldingen.

Det var en ansatt og en kunde tilstede i butikken under ranet. Ingen av dem ble skadet.