Politiet etter mareritthelg på Geilo: 

(Dagbladet): I helga gikk det hardt for seg på Geilo, da hundrevis av bergensungdom ankom det som har blitt en årlig begivenhet for skoleungdom i Bergen.

De siste årene har flere hundre bergensungdommer reist til Geilo når det har vært planleggingsdag på skolen. Fredag var det fri fra skolen og mange dro østover.

Noen av ungdommene hadde på forhånd ordnet seg overnatting på private hytter, mens andre hadde leid større hytter på Bardøla og i Geilolia. Tolv hytter som tilhører Bardøla høyfjellshotell var leid ut til den kommende russen, skriver BA. Nå står fem av hyttene igjen med knuste vinduer. En av hyttene er totalskadd.

- Denne helga har vært helt uten sidestykke, ingen hemninger, ingen grenser, helt ekstremt i forhold til andre helger. Det er et fåtall som lager bråket, men likevel, dette var ille, sier politioverbetjent i Hol kommune Jan Koldal oppgitt.

- Helt ekstremt

Allerede torsdag begynte bråket, som hyttenaboer på over en halv kilometers avstand kunne høre, ifølge politioverbetjenten.

- Dette her har jo vært en tradisjon for en gjeng med ungdommer fra Bergen. I år har de hovedsaklig hatt tilhold på Bardøla. Før de kom torsdag, fikk vi advarsler fra bekymra foreldre og fra forebyggende avdeling ved politiet i Bergen, sier Koldal til Dagbladet.

Han forteller at politiet har hatt seks rene utrykninger til ungdommer på partytur, og politiet mottok nødanrop om slåssing og skadeverk. Det er også mistanke om tilfeller av narkotikabruk. I tillegg ble noen i området tatt for fyllekjøring.

Lørdag måtte politiet avslutte flere fester, og til slutt var de nødt til å tilkalle forsterkninger fra Hønefoss.

- Uakseptabel oppførsel

Ungdommene har blant annet ødelagt en hytte på Bardøla høyfjellshotell, og knust vinduer i til sammen fem hytter. Bardøla har anmeldt saken, og i dag har politiet vært i dialog med hotellet.

- Det er klart at det er noen få som ødelegger for mange. Men det er helt uakseptabel oppførsel, helt ekstremt. Vi har brukt mye ressurser på å holde det i sjakk, i det hele tatt, sier politioverbetjenten, som har mange års erfaring med å håndtere afterski-fyll i Hemsedal.

Koldal vet ikke hva de skal gjøre med «arrangementet» til neste år.

- Vi opplever ikke denne problematikken ellers i året, men det jeg kan si, er at vi nå går i dialog med både hotellnæringen og politiet i Bergen, sier han.

Sjokkerte togansatte

I tillegg til ødelagte hytter kan de ansatte på NSB sitt Bergenstog fortelle om krevende oppførsel.

Pressetalsmann i NSB Åge Christoffer-Lundeby, sier til Bergensavisen at mange av ungdommene nektet å rette seg etter beskjeder fra personalet.

- De spilte høy musikk, var høyrøstede og bråkete. De har ødelagt en toalettdør, urinert utenfor toalettskåla, gått ut på Finse stasjon og urinert, kastet opp og kastet rundt poser med oppkast, sier han til avisen, og legger til at det hele skal ha vært ganske fortvilende for andre passasjerer.

- Ødelegger for alle

Russepresident i Bergen Anna Nøstbakken, forklarer overfor Dagbladet at Geilo-helgen ikke er et offisielt russearrangement, men at flere busser og enkeltpersoner bestemmer seg for å dra til Geilo sammen samme helg.

Nøstbakken, som ikke selv var på Geilo i helga, sier at bråket heller ikke bare var forårsaket av russ, og ikke bare av ungdommer fra Vestlandet, men også ungdommer fra andre steder. Likevel syns hun denne type hendelser er dumt for alle.

- Ødelegger dette ryktet til Bergensrussen allerede før russefeiringen er igang?

- Det er noen få som ødelegger for alle. De aller fleste er snille og greie.