Politiet etterforsker dødsbrann i Bergen

For en uke siden mistet en 35 år gammel kvinne livet i en brann i en leilighet i Loddefjord i Bergen. Politiet etterforsker fortsatt brannen.

Da nødetatene kom fram, fant røykdykkere 35-åringen livløs inne i leiligheten. Det ble gjort forsøk på gjenoppliving på stedet, men livet sto ikke til å redde.

I løpet av etterforskningen har det kommet fram at kvinnen skal ha skyldt penger og mottatt trusler i form av tekstmelding før hun døde i brannen. Politiet bekrefter overfor NRK at de er kjent med at hun kan ha blitt truet.

– Vi er ikke kjent med noe beløp, men vi har det som en mulighet at hun kan skylde noen penger, ut ifra miljøet hun vanker i, sier politioverbetjent Svein Føllesdal, som leder etterforskningen fra Bergen vest politistasjon.

Politiet har siden før helgen undersøkt boligen for å finne ut hva som kan ha skjedd. Undersøkelsene pågår fortsatt. De venter også på den foreløpige obduksjonsrapporten fra Gades Institutt i Bergen.

Politiet fikk melding om brannen natt til tirsdag 7. februar. Det var åpne flammer og kraftig røykutvikling fra leiligheten da nødetatene kom fram. Brannmannskapet hadde kontroll over ilden etter 20 minutter.

Føllesdal sier til Bergens Tidende at døren inn til leiligheten sto på vidt gap da brannvesenet kom til stedet.

– Døren er et spørsmålstegn for oss i etterforskningen. Vi har ikke noen formening om hvorfor den sto åpen eller hvem som har åpnet den. Det er heller ingen hemmelighet at det brenner bedre om en dør står åpen sier han.

Politiadvokat Mats Henriksen i Hordaland politidistrikt sier det før helgen ble gjort en full brann- og kriminalteknisk gjennomgang av leiligheten. Rapporten derfra er ikke klar.

Ingen er til nå mistenkt eller siktet for straffbare forhold i forbindelse med dødsbrannen.

– Men saken kan utvikle seg, og vi etterforsker helt åpent. Vi må ta høyde for alt, sier politiadvokaten.

(NTB)