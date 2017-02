Politiet etterforsker drap etter at en innsatt ble angrepet av en annen innsatt i Ringerike fengsel

(Dagbladet): - Politiet fikk i dag formiddag melding om at en person hadde blitt angrepet av en annen innsatt i fengselet. Den som ble angrepet hadde avgått ved døden. På den bakgrunn har politiet iverksatt drapetterforskningen og siktet han for drap, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt til Dagbladet

Han opplyser at mannen, som er i 50-åra, som er siktet for drap, nå soner en dom for drap i fengselet.

- Politiet har bedt Kripos om bistand og vi gjennomfører taktisk og teknisk etterforskning for å bringe hendelsesforløpet på det rene, sier politiadvokaten.

Axel Due, pressevakt i Kripos, sier til Dagbladet Kripos foreløpig bare har fått anmodning om tekniske etterforskere.

Drepte vaktmester i 2014

Dagbladet får opplyst at mannen i 50-åra i juni i fjor ble dømt til 17 år og 6 måneders fengsel for å ha skutt og drept en 58 år gammel vaktmester på Oppsal i Oslo i 2014.

Mannen i 50-åra ble i februar dømt til 16 års fengsel for drapet i tingretten.

Denne dommen ble anket, og lagmannsretten avga sin skjerpende dom i juni, skrev NTB om saken den gang.

Vaktmesteren ble skutt i hodet rett innenfor døra på Oppsal vaktmestersentral i november 2014. Mannen som nå er drapsiktet på ny, hadde tidligere hatt oppdrag for vaktmestersentralen og visste hvilket tidspunkt de pleide å ha spisepause.

Han sto ved inngangsdøren og ventet på at 58-åringen skulle ankomme.

Skjedde i fellesareal

Politiadvokat Aasen opplyser Dagbladet om at angrepet fant sted i et av fengselets fellesarealer.

- Vet dere noe om bakgrunnen for drapet?

- Nei, vi er veldig tidlig i etterforskningen, så ønsker jeg ikke kommentere, sier Aasen, som heller ikke ønsker å si hva slags dom den avdøde sonet.

- Var det mange vitner til angrepet?

- Politiet er igang med vitneavhør av personer, men jeg kan ikke si noe nærmere om hvor mange som har vært til stede.

- Kjente siktede til avdøde fra tidligere kriminelle forhold?

- Det er ukjent for politiet.

- Har det blitt brukt våpen?

- Jeg kan ikke si noe om omstendighetene, det er noe vi jobber med å bringe på det rene, som sier mannen vil bli obdusert.

Har snakket med klienten

Mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, sier til Dagbladet at han har snakket med sin klient på telefon.

- Hvordan stiller han seg til siktelsen? Erkjenner han straffskyld?

- Jeg har snakket med ham, men angående det spørsmålet har vi ikke dårlig tid, sier Ihlebæk til Dagbladet.

- Har han tidligere hatt problemet i fengselet?

- Det har jeg ingen kommentarer til, sier forsvareren, som har blitt enig om at en annen person fra firmaet vil ta hånd om klienten til uka, ettersom han skal føre en sak for Hålogaland lagmannsrett til uka.

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå

Ringerike fengsel ligger sør for tettstedet Tyristrand, ved riksvei 35 mellom Hønefoss og Hokksund. Fengselet har ordinær kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte. Alle de innsatte er menn.

Ifølge Kriminalomsorgen er fengselet en enhet med høyt sikkerhetsnivå som har varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe. Ringerike fengsel har også en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, som kun benyttes i tilfeller der det er nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak.

- Det siste året har vært veldig utfordrende og vanskelig fordi vi har en konsentrasjon av mange krevende innsatte. Flere er Utagerende og voldelige, psykiatriske problem i kombinasjon med rusproblematikk og annen atferdsproblematikk, sier fengselsleder Håkon Melvold til Dagbladet.

- Har det vært mye uro i det siste?

- Ikke spesielt mange meldinger om vold, men et knippe innsatte står bak mange av disse hendelsene i form av vold og trusselsituasjoner, sier Melvold, som ikke vil kommentere den konkrete drapssaken.

Assisterende fengselssjef, Karianne Asterud, skriver i en tekstmelding til Dagbladet at alle henvendelser om drapet må rettes til politiet.

Dagbladet kommer tilbake med mer.