Politiet etterlyser to menn etter brutalt gullsmedran i Trysil

(Dagbladet): Innlandet politidistrikt etterlyser to menn etter et gullsmedran i Trysil, som fant sted 2. mars i fjor.

Det er Rytis Jankunas (25) og Zilvinas Zabelevicius (34) som er etterlyst og siktet for ranet. Begge skal komme fra Litauen.

25-åringen og 34-åringen er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt via Interpol.

Kjent for politiet

Politiadvokat Henning Klauseie opplyser til Dagbladet at de to mennene ikke er kjent for norsk politi fra før, men at de er kjent for politiet i Europa fra tidligere.

- Så vidt jeg har forstått skal det være snakk om vinningsforhold, sier Klauseie.

Han ønsker ikke å kommentere hva som ligger til grunn for at politiet har tatt ut siktelse mot litauerne.

- Det vil kunne vanskeliggjøre et avhør i ettertid.

Bundet og slått

Det var to mørkkledde ranere som tok seg inn i butikken Gullhjørnet i Trysil sentrum på morgenen onsdag 2. mars 2016. Politiet ble varslet om ranet klokka 09.10.

Den kvinnelige butikkansatte ble funnet fastbundet og kraftig forslått. Gjerningspersonene var borte da politiet kom til stedet tre minutter etter å ha mottatt meldinga.

Varer til over en halv million forsvant fra butikken og politiet etterlyste en champagnefarget Kia Carens i forbindelse med ranet.

Politiet mener fortsatt at det var denne bilen gjerningsmennene brukte. De har ikke lyktes i å få tak i den.

Den aktuelle bilen kjørte i grøfta ved Rörbacksnes, like over svenskegrensa. Der ble det også funnet klær som politiet mener tilhørte ranerne.

Politiet oppfordrer alle med opplysninger om de aktuelle personene til å kontakte lensmannskontoret i Trysil via sentralborder på telefon 625 39 000.