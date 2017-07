Politiet fryktet kullosforgiftning. Så våknet de fulle sjømennene opp i helt feil by

(Dagbladet): Klokka 00.15 fikk politiet i Vestfold om en mulig kullosforgiftning.

Dette i forbindelse med at en tilsynelatende førerløs båt drev i nærheten av småbåthavna i Åsgårdstrand i Horten kommune.

Oppdaget drivende båt

Der var Stian Berg (23).

Som en av de første på stedet trodde båtvakten først at det dreide seg om fulle ungdommer. Så forsto han at det var en redningsaksjon.

- Jeg sto litt på avstand og observerte, før jeg hørte at noen snakket om å ringe ambulanse. Så fikk jeg vite at det var to bevisstløse mennesker om bord, sier Berg til Dagbladet.

Redningsaksjon

Båtvakten opplyser at folk hadde tatt seg om bord i båten da han kom til åstedet klokka 00.18, og at han selv løp for å hjelpe uttrykningskjøretøy inn på havna.

Politiet tok seg inn i båten, der to menn lå under dekk - under en presenning.

- De to var påvirket av alkohol, og reagerte på smerte, sier operasjonsleder Tommy Eriksen om aksjonen.

Eriksen forteller at politiet ikke mistenker kriminelle forhold, og at saken ble ordnet opp på stedet.

Forvirrede båtfolk

Der var de to mennene i villrede, ifølge båtvakt Berg. Faktisk skal de ha trodd at de befant seg i Sarpsborg, en by som ligger på den andre siden av Oslofjorden.

- Politimannen forsøkte å peke ut kjennetegn, men de glemte det hvor de var, og etter litt trodde de at de var i Fredrikstad, sier Stian Berg om duoen, som skal ha fått en solid påpakning fra de utsendte betjentene, ifølge båtvakten.

Det hele endte med at båten ble lagt til kai.

- Vi kommer ikke til å forfølge saken videre, sier operasjonsleder Tommy Eriksen til Dagbladet.