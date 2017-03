Politiet i Stockholm hadde fire gjengrelaterte drap i året. Så eksploderte det

(Dagbladet): Onsdag kveld fikk politiet i Stockholm to nye dobbeltdrap å etterforske.



To personer ble skutt i hodet i en bil i bydelen Kista. Den ene døde momentant, mens den andre døde på sykehuset påfølgende natt.

Torsdag kom Expressen med nye opplysninger: Den ene av de to som ble skutt og drept, skal være Merhawi Aregai (26). Han blir utpekt som en lederskikkelse i den kriminelle gjengen Lejonen, som holder til i hovedstaden.

Per nå har Stockholm-politiet 47 drap under etterforskning. I tillegg kommer 57 drapsforsøk. Bare denne uka ble fem personer drept. To av drapene var dobbeltdrap.

105 drap i Sverige i fjor

I Aftonbladets gjennomgang av drapssaker i Sverige i fjor (krever innlogging), kommer det fram at flere av drapene er knyttet til oppgjør mellom kriminelle gjenger.

23. januar ble en 27 år gammel mann funnet i Farsta Strand, sør i Stockholm. 27-åringen døde etter å ha blitt skutt i hodet og brystet. Ifølge kilder Aftonbladet har vært i kontakt med, var mannen høytstående medlem i en kriminell gjeng. Ingen er pågrepet i saken.

I Hageby i Norrköping døde en 20 år gammel mann, som følge av en skuddveksling. En annen mann ble skadd. 20-åringen hadde tidligere blitt forsøkt drept. Aftonbladet skriver at den 44 år gammel mann, som tidligere hadde høy status i et kriminelt nettvert, er arrestert i sitt fravær, for drap og drapsforsøk. 44-åringen har trolig flyktet landet.

Videre kommer vi til Fosie i utkanten av Malmö, der en mann døde som følge av skuddveksling 29. februar i fjor. Ifølge Aftonbladet var den drepte en av lederne for M-falangen, en kriminell gjeng som holder til i Malmö. Gjengen ledes av to tungt kriminelle menn som selv har vært involvert i skuddvekslinger. Avisa skriver at to menn sitter varetektsfengslet i saken, og at fire andre personer er mistenkt for medvirkning til drap eller beskyttelse av kriminelle.

2. september ble en 33 år gammel mann drept i Göteborg, etter at minst én gjerningsmann avfyrte opp mot 20 skudd mot bilen 33-åringen satt i. Aftonbladet skriver at den drepte omtales som en av de største gjenglederne i Göteborg. Ingen er pågrepet i saken.

Tilbake i Stockholmsområdet døde en mann etter å ha blitt skutt i hodet i Järfälla, to mil nordvest for den svenske hovedstaden. Kilder Aftonbladet har snakket med, sier at mannen hadde en ledende rolle i et kriminelt nettverk og at politiet jobbet ut fra teorien om at skyteepisoden er del av en pågående og blodig krig mellom ulike gjenger.

Også i desember fant et brutalt dobbeltdrap sted. To brødre ble fredag 2. desember skutt og drept på en kafé i drabantbyen Rinkeby, like utenfor Stockholm. Politiet jaktet i etterkant av hendelsen på fire menn. Ingen er foreløpig pågepet i saken.

Skytingen i Rinkeby ble seinere satt i sammenheng med et drap i Tensta i Stockholm som fant sted 13. desember. I tillegg ble det trukket koblinger til en skyteepisode som fant sted tidligere på dagen 13. desember.

Det siste drapet som står oppført i Aftonbladets oversikt over drap i 2016, ble begått i Göteborg 25. desember. En mann ble funnet drept i en trappeoppgang i Biskopgården. Kilder Aftonbladet har vært i kontakt med, sier at den drepte tilhørte en av de rivaliserende gjengene i Biskopgården. To personer ble pågrepet i forbindelse med saken.

Eksplosiv økning i 2015

Gunnar Appelgren, kommisær ved politiet i Stockholm, og leder for operasjon Mareld - et initiativ mot kriminalitet, sier at økningen i gjengrelatert kriminalitet fant sted etter 2014.

Det er her snakk om politiregionen Stockholm, som utgjør et større område enn for eksempel Göteborg og Malmö, hvor det bare er snakk om byene.

I Stockholm har 26 skytinger funnet sted fram til 8. mars i år. Totalt åtte personer er døde som følge av skytningene, og 12 har blitt skadd.

I samme tidsperiode i fjor, fra 1. januar og fram til 8. mars, fant 20 skytinger sted i Stockholm. To personer døde og sju ble skadd som følge av skytningene.

- Svensk forskning, fra blant annet Karolinska, definerer alle skytinger der menn skyter menn, som relatert til gjengmiljøer. Jeg tror, og er nesten helt sikker på, at det bare er menn som har blitt skutt i år, menn som blir skutt på offentlige plasser, sier Appelgren til Dagbladet.

Han forteller at fram til 2015, lå statistikken på omtrent fire drap per år, mens det nå er snakk om nærmere 30 drap i året.

- Det er tegn som tyder på at det kommer til å fortsette slik. Det var en eksplosiv økning i 2015. Vi vet ikke hvorfor det skjedde, men en teori kan være at man fikk tilgang på flere og kraftigere våpen.

- Kan fort utvikle seg

I Göteborg har de hatt en rolig start på året. Robert Karlsson, sjef for utredningsenheten i region Vest, sier til Dagbladet at en negativ utvikling likevel fort kan skje.

- Det siste drapet i Göteborg fant sted 25. desember i fjor og utviklingen i år har vært positiv. Vi er imidlertid ikke så naive at vi tror at alt er bra. Vi vet at voldsspiraler fort kan utvikle seg, og at de raskt kan bli omfattende og voldsomme.

Karlsson tror det er tre ting som har påvirket den positive starten på 2017:

- For det første har en del sentrale figurer i gjengene blitt drept. For det andre har en del medlemmer flyttet til andre steder i Sverige eller i utlandet. For det tredje er mange av dem blitt dømt, og sitter i fengsel. Jeg vet ikke sikkert, men jeg tror at dette har påvirket omfanget.

I 2016 var det få skyteepisoder i Göteborg.

- Men vi hadde noen drap. 2015 var nok vårt verste år.

- Hvor mange kriminelle gjenger opererer i Göteborg?

- Vi forsøkte å lage en oversikt for to år siden, men grupperingene oppstår og forsvinner med en hastighet som gjør at det er vanskelig å si noe sikkert. Noen av gjengene er helt geografisk bundet, noen oppstår på bakgrunn av slektskap og andre dannes av kompiser. Ofte deles gruppene opp og de er ikke alltid like stabile. Vi har tidligere sagt at vi har hatt seks ulike grupperinger, men i dag er det vanskelig å svare på.

1700 dommer fordelt på 305 ungdommer

Stefan Sintéus, sjef for politiet i Malmö, sier til Dagbladet at de for øyeblikket jobber med 15 drap.

- De ble begått både i 2016 og 2017. I 2017 har vi hatt fire drap så langt. Av de 15 sakene totalt, mener jeg at 13 av dem har vært skytinger. Skytingene omhandler bare menn.

Disse skyteepisodene kan kobles opp mot kriminelle gjenger. Sintéus er imidlertid klar på at det ikke er strukturerte gjenger, som MC-gjenger, men løst sammensatte nettverk.

- I Malmö har vi et titalls av dem. De er ikke spesielt organiserte, mer kamerater som kjenner hverandre og bygger ulike nettverk.



Politisjefen sier at kriminaliteten generelt går ned i Malmö.

- Men vi har mellom sju og ni drap i året. De siste årene har det vært snakk om mer gangsterrelaterte drap. Det er skytning på nært hold - henrettelser. Vi synes at voldsbruken har blitt mer alvorlig og kraftfull, og ofte er det snakk om unge mennesker som har lett tilgang på våpen.

Politiet i Malmö har over flere år jobbet opp mot 305 ungdommer i byen. Til sammen har det blitt avsagt 1700 domsavsigelser mot disse 305 ungdommene.

- De har en snittalder på 23 år nå, og vi har fulgt med på dem siden de var 15, altså over den kriminelle lavalderen. Mange av dem har fått dommer mot seg, som går på brudd på våpenloven, men det medfører ikke en lang nok straff til at vi har sett noen utvikling på bakgrunn av disse domsavsigelsene.

De siste fem årene har det vært en forandring i kriminalitetsutviklingen i Malmö: Stadig flere unge blir kriminelle, og kriminaliteten som begås blir stadig mer alvorlig.

- Nesten alle disse ungdommene har en mislykket skolegang. De får ikke jobb og har bare kriminalitet som alternativ. Vi er nødt til å sette dem i arbeid, slik at de kan komme seg bort fra kriminaliteten. Malmö er også en liten by, så jeg tror vi er nødt til å få dem bort herfra, dersom de skal ha en sjanse for å lykkes. Samtidig må de fanges opp av sosialtjenesten tidligere enn de gjør i dag, sier Stefan Sintéus.