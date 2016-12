Politiet igangsatte omfattende leteaksjon etter «sjokkskadd mann» etter bilulykke i Østfold - så viste det seg at det hele var løgn

(Dagbladet): To svenske menn er skadd, en av dem alvorlig, etter at en bil kjørte ut av veien ved fylkesvei 22 sør for Halden i Østfold.

En person som var passasjer satt fastklemt.

- Han er flydd til sykehus med luftambulanse. Tilstanden blir beskrevet som alvorlig. Sjåføren kom seg ut av bilen på egen hånd og er kjørt til sykehus letter skadd, opplyser operasjonsleder Terje Marstad til Dagbladet.

Begge mennene skal ha hevdet at det var en tredje mann som kjørte bilen, men som stakk av fra stedet til fots etter ulykken. Nødetatene igangsatte derfor et omfattende søk etter en mulig sjokkskadd mann.

- Vitner på stedet kunne fortelle at dette ikke stemmer. Vi hadde kalt inn Sea King redningshelikopter og var i ferd med å sette i gang en større leteaksjon, men den er nå avblåst, sier Marstad og legger til:

- De hadde funnet opp en person som ikke finnes, sier han og legger til at politiet mildt sagt lot seg irritere over oppførselen til de to svenskene.

Bileieren, som også kjørte bilen, er en mann i begynnelsen av 20-åra. Han anmeldes for uaktsom kjøring, kjøring uten gyldig førerkort, ruspåvirket kjøring, og falsk forklaring.

Den hardt skadde passasjeren, en mann i begynnelsen av 40-åra, er anmeldt for falsk forklaring til politiet.

Vet du noe om denne saken? Tips oss på mail: 2400@db.no

Bilen skal ha kjørt inn i et tre, og har fått store materielle skader i ulykka.