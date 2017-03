Politiet: Khalid Masood er antatt London-terrorist

(Dagbladet): Britisk politi mener Khalid Masood sto bak gårsdagens terrorangrep i London.

Det melder London-politiet rundt 16.30 i ettermiddag, som formelt har identifisert mannen.

Masood skal altså ha vært mannen som satt bak rattet i bilen som kjørte ned en rekke fotgjengere på Westminster-brua. Da bilen stanset ved portene utenfor parlamentsområdet, gikk han inn på området bevæpnet med en eller flere kniver.

Deretter knivdrepte angriperen den 48 år gamle politimannen Keith Palmer før Masood selv ble skutt og drept av politiet. I alt fire personer ble drept, inkludert angriperen selv.

Tidligere straffedømt

Masood var 52 år gammel og ble født i Kent i England. Politiet går ut fra at hans siste adresse var i West Midlands. Masood skal ha hatt flere alias.

52-åringen var ikke under noen slags etterforskning i forkant av angrepet, og britiske myndigheter har ikke hatt noe etterretningsinformasjon om at Masood hadde til hensikt å utføre et terrorangrep.

Masood var imidlertid en kjenning av politiet og har blitt domfelt for både grov vold, besittelse av våpen og ordensforstyrrelser. Han var imidlertid ikke straffedømt for terror.

Han ble først domfelt i 1983, for besittelse av et våpen - en kniv. I 2003 ble han dømt for det samme.

- Han var ektemann og far

Det var under en pressekonferanse sent tirsdag kveld at assisterende politisjef Mark Rowley slapp navnet til den drepte politimannen, 48 år gamle Keith Palmer.

- Han var ektemann og far. Han forventet å komme hjem igjen etter endt skift, og han skulle også kunne forvente å komme hjem igjen, sa Rowley.

Flere politikere gir tirsdag kveld uttrykk for sorg og takknemlighet overfor Palmer.

- Jeg har kjent Keith i 25 år. Vi tjenestegjorde sammen i artilleriet før han ble politi. En flott mann, en venn. Jeg er knust. Mine tanker er med familien, vennene og kollegene til Keith Palmer. En modig mann, skriver parlamentsmedlem James Cleverley på Twitter.

Ordfører i London Sadiq Khan sender også sine kondolanser til Palmers familie.

- Keith Palmer ble drept mens han modig utførte sin plikt - å beskytte vår by og hjertet av vårt demokrati fra de som vil ødelegge vår måte å leve på, skriver Khan på Facebook.

- Han personifiserer de modige menn og kvinner i politiet og i nødetatene, som jobber døgnet rundt for å holde oss trygge. I kveld er alle i London takknemlig overfor dem.

