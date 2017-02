Politiet mener Pål Enger er uskyldig dømt for to kunsttyverier

Politiet mener kunsttyven Pål Enger ikke hadde stjålet all kunsten han ble dømt for i fjor likevel, og ber om at saken blir gjenopptatt.

Enger ble i mars i fjor dømt til to års fengsel for å ha stjålet 15 verk av Hariton Pushwagner, Vebjørn Sand og Camilla Grythe. Enger har hele tiden hevdet at han kun stjal fem trykk.

To av Pushwagner-trykkene dukket imidlertid opp i politiets etterforskning av heleritiltalte Imram Saber. Trykkene ble kjøpt og regnskapsført i en innrammingsbutikk før Enger begikk sitt tyveri i galleriet Fineart i desember 2015, ifølge Dagbladet.

I et brev til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, støtter Oslo-politiet Engers begjæring om at saken gjenopptas.

Da Enger hadde permisjon fra fengselet før jul i fjor, uttalte han følgende til samme avis:

– Jeg er bitter. Retten dømte meg for å ha stjålet bilder jeg beviselig ikke har tatt.

Enger er tidligere dømt for flere kunsttyverier. I 1988 stjal han Edvard Munchs "Vampyr" fra Munch-museet, og seks år etter sto han bak tyveriet av Munchs "Skrik" fra Nasjonalgalleriet på åpningsdagen av Lillehammer-OL.

(NTB)