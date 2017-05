Politiet om Cappelen i 1997: «En av de største importørene av hasj. Tar inn flere hundre kilo om gangen»

(Dagbladet): Spesialenheten har i dag inne sine siste vitner i den omfattende rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. I tillegg til vitneførselen, skal tiltalte Cappelen og Jensen få oppfølgingsspørsmål.

Spesialenhetens nest siste vitne er politioverbetjent Espen Lutnæs fra Kripos, som har gjennomgått politiets mange etterretningssystemer etter informasjon om Gjermund Cappelen.

«Kontaktnett med såkalte klassikere»

Gjennomgangen viser at Cappelen første gang ble registrert i 1985 i systemet Narksys, et gammelt etterretningssystem for narkotikaseksjonen i Oslo-politiet. Der heter det at Cappelen - som den gang het Thorud - var kjent for narkotikaseksjonen i Oslo. Ifølge Lutnæs' heter det i rapporten at Cappelen var kjent for politiet siden 1984.

I føringen fra 1985 heter det blant annet at Cappelen har et «meget stort kontaktnett med såkalte klassikere, som er blant de største som driver med narkotika i Norge».

Det ble i retten innsigelser fra både Cappelen og Jensens forsvarere på at de ikke hadde de aktuelle dokumentene foran seg. Lutnæs fikk imidlertid fortsette med gjennomgangen av informasjonen som ligger i politiets etterretningssystemer. Sakene er ikke straffesaker, og inneholder bare etterretningsinfo fra politi og toll.

Videre på 90-tallet er det lagt inn flere opplysninger på at Cappelen er innblandet i omsetning av hasj, at nummeret hans er funnet på en mobil i en annen narkotikasak, at han knyttes til biler brukt i narkotikakriminalitet, narkokriminalitet i Danmark og at han er blitt utsatt for trusler.

«Tar inn flere hundre kilo»

23.10.1997 ble følgende etterretning lagt inn på Cappelen:

«En av de største importørene av hasj. Tar inn flere hundre kilo om gangen.»

Informasjonen er lagt inn i Lotus-systemet, som tilhørte seksjon for organisert kriminalitet i Oslo (org. krim), der Jensen tidligere jobbet.

- Østfold er opphavet for etterretningen. Dette er kildeinfo som er blitt sendt videre til Oslo og ført inn av org. krim på bakgrunn av de opplysningene, forklarer Lutnæs.

Trusler og Amsterdam-reiser

I åra som følger er det mange oppføringer på Cappelen. I 1998 var det blant annet meldinger om trusler og pengeinnkrevinger og at faren hans skal ha blitt slått ned hjemme.

Det er også flere meldinger fra Tollvesenet om Cappelens hyppige reiser til Nederland og at han deklarerer store pengesummer.

Etter at Cappelen kom fra Amsterdam i 2000, er det lagt fram følgende melding fra Tollvesenet.

«Meget godt kjent i narkotikasammenheng av politi og toll».

Jensen uenig

Jensen er av Spesialenheten tiltalt for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn Cappelen-hasj siden 2004 og for å ha mottatt minst 2,1 millioner kroner for det. Cappelen har forklart at Jensen ga han politiinformasjon som gjorde smuglingen mulig.

Jensen er totalt uenig i Cappelens virkelighetsforståelse. Den tidligere politilederen sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet. Han benekter også at den omfattende kontakten dem imellom hadde noe med innførsler å gjøre, og sier det dreier seg om at Cappelen var hans kilde og informant.