(Dagbladet): Den 38 år gamle mannen som er siktet for drapet på en kvinne som i går ble funnet død i en bil i Feiring på Romerike, har vært i avhør med politiet.

Der knyttet mannen seg til både stedet og handlingen, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Den avdøde kvinnen er ikke endelig identifisert.

- Ikke brukt skytevåpen

- Vi mener å begynne å se et hendelsesforløp, ifølge politiadvokat Andreas Christiansen.

Politiet avkrefter at kvinnen skal ha blitt drept med et skytevåpen.

- Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar er drapsvåpenet. Jeg kan samtidig avkrefte at det er snakk om bruk av skytevåpen, som det har vært spekulasjoner om, sier politiadvokat Christiansen.

Den avdøde kvinnen blir i dag obdusert.

- Vi har en klar formening om hvem den avdøde kvinnen er, men venter på identifisering, skriver politiet i pressemeldingen.

Relasjon

Den siktede mannen er 38 år, norsk statsborger og har iransk bakgrunn.

- Jeg kan videre bekrefte at vi jobber med at det en relasjon mellom avdøde og siktede, hvor de har kjent hverandre over noe tid, sier Christiansen.

Politiet skriver at de i går gjennomførte flere etterforskingsskritt som de mente var nødvendige, uten det var gitt opplysninger om disse til publikum via media.

- Vi valgte bevisst å holde tilbake den informasjonen vi hadde for at bevis ikke skulle bli ødelagt. Det ble gjennomført flere vitneavhør og foretatt tekniske undersøkelser, samt gjort flere beslag som vi allerede har begynt å gå igjennom, skriver politiet.

Og videre:

- Etterforskningen har så langt gitt oss et bilde av et mulig hendelsesforløp, men av hensyn til den videre etterforskningen er det for tidlig å gå i detaljer om dette nå. Vi har ingen mistanke om at det er flere gjerningspersoner, ifølge Christiansen.

- Drept på natta

Kvinnen ble tirsdag morgen funnet død i en bil langs fylkesvei 33 i ved Feiring i Eidsvoll kommune.

Politiet mener mannen som var i bilen med kvinnen, drepte henne en gang mellom 3 og 6 natt til tirsdag, skriver Oppland Arbeiderblad.

Ifølge den drapssiktedes forsvarer, Per Ove Marthinsen, erkjenner mannen de faktiske forholdene, men ikke straffskyld for forsettlig drap, skriver NRK.

Siktede samtykker til varetektsfengsling i dag. Forsvareren møtte sin klient på sykehuset tirsdag kveld.



- Min klient er opptatt av å formidle at dødsfallet, etter hans vurdering, skyldes et uhell under et basketak som kom ut av kontroll, sier forsvareren til Romerikes Blad.



- Asylsøker fra Iran

Den avdøde kvinnen er asylsøker fra Iran og bodde på Toten, ifølge NRK. Mannen er norsk statsborger bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Iran. Han er ikke tidligere straffedømt.

Politiet har ikke villet kommentere forholdet mellom siktede og avdøde, men ifølge forsvareren var de to kjærester.

- De kranglet om kjæreste-ting. Min klient er dypt fortvilet og preget av saken. Han forstår at han har forårsaket at kjæresten er borte. Det er en jente han har vært glad i og som han hadde følelser for, sier Marthinsen til VG.

Basketak i bil

Politiet har omtalt drapsvåpenet som «en gjenstand», og flere har hevdet at kvinnen ble skutt, men forsvareren omtaler nå en kniv.

- Jeg oppfatter at hendelsen skjer der bilen ble funnet. Det er uklart hvorfor kniven var i bilen, men jeg oppfatter det slik at den lå i bilen. Det er snakk om en liten kniv, sier forsvareren til VG.

- Vi fikk melding i 6-tiden tirsdag fra vitner om at en bil hadde kjørt av fylkesvei 33 ved Feiring i Eidsvoll i Akershus. Da vi kom til stedet, fant vi bilen med en død kvinne i, og mannen som nå er siktet, sa politiadvokat Åsmund Yli til NTB.

Etterforskerne etterlyser vitneobservasjoner av en sølvgrå Ford Focus på fylkesvei 33 ved Feiring mellom klokken 3 og 6 natt til tirsdag.

(Dagbladet/NTB)