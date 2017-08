Politiet rykket ut til full krangel om hvem som skulle ta oppvasken

(Dagbladet): Politiet måtte i 01.30 i natt rykke ut til en bolig på Kjeller på Romerike etter melding om husbråk, skriver Romerikes Blad.

- Da vi kom dit viste det seg at det var uenigheter om hvem som skulle ta oppvasken etter at de hadde hatt gjester, sier Bjørn Christian Willersrud, operasjonsleder i Øst politidistrikt Romerike, til avisa.

Politiet dro fra stedet, men kort tid etter tok krangelen seg opp igjen.

- Så vi måtte tilbake og fortelle dem hvordan de skulle løse dette. Om oppvasken er tatt i natt eller ikke, det vet jeg ikke, men i utgangspunktet var ikke dette noen politisak, forteller Willersrud.

Flere golf-utrykninger

Det var ikke bare oppvaskkrangel som holdt politiet opptatt i natt. I Oslo måtte politiet dra på flere golf-utrykninger.

Tre unge menn slo golfballer ned en gate i Oslo sentrum natt til lørdag. Politiet ble mer imponert over deres evne til å si unnskyld enn golfferdighetene, skriver NTB.

Politiet fikk melding om at tre unge menn slo golfballer ned Rosenkrantz' gate i Oslo, skriver NRK. Politiet var ikke imponert over ferdighetene.

Klokken halv tre meldte politiet på Twitter at «3 unge menn spilte «urban golf» og slo baller ned Rosenkrantz gt. Vurdering langt over par, men ingen ble truffet av slagene.»

Politiet fulgte opp med «Mennene innså dumskapen og la seg så flate at patruljen ble imponert. To golfsett tatt i forvaring og mennene ble bortvist fra sentrum.»

Det var ikke nattens første golf-hendelse for politiet. To timer tidligere måtte politiet ut med en patrulje til E18 ved Asker sentrum, skriver Budstikka. Der hadde en buss med nesten 50 golfspillere havarert, og flere av golfspillerne, som var berusede og i godt humør, gikk rundt på motorveien. Politiet snakket gjengen til rette, og i ettiden hadde alle kommet seg videre i annen buss, samt taxier, opplyser politiet.

- «Kyllingmann» dro på trehytte

Oppland Arbeiderblad kan på sin side melde om en «kyllingmann» som «drasset på en trehytte av ukjente proporsjoner» gjennom Elverums gater.

Det var klokka 2 i natt, at politiet fikk den spesielle meldingen om en mann i kyllingdrakt ble observert i nærheten av Øverleiret.

Politiet dro ut på leiting, og i løpet av natta kom konklusjonen. «Kyllingmannen» var deltaker i et utdrikningslag. Etter å ha blitt kontrollert av politiet fikk han klukke seg videre gjennom natta.

Samme avis kan melde at tre ulike fester ble avsluttet av politiet i løpet av natta. På Brandbu endte en tenåring i arresten, etter å ha slått til en politimann.

- Ikke kapasitet til å rykke ut

BA kan melde om at en rekke slåsskamper og ordensforstyrrelser i Bergen sentrum førte til at politiet måtte nedprioritere flere oppdrag.

Robbie Williams-konserten fredag kveld, får skylda for at det var uvanlig mange folk i byen - noe som førte til mye arbeid for politiet.

- Det har vært svært mye å gjøre for de som ikke ha vært på i natt. Spesielt mellom 04 og 05 var det en del oppdrag vi måtte avslutte fordi vi ikke hadde kapasitet, sier Mjelde.

Væpnet politiaksjon i Fredrikstad

Seint fredag kveld ble fire personer arrestert, etter at to personer skal ha blitt truet med skytevåpen i en leilighet i Fredrikstad, ifølge Fredrikstad Blad.

Politiet rykket ut fult bevæpnet etter meldingene.

- Det hevdes at to personer skal ha blitt truet med våpen, så da har vi handlet ut ifra det, sa operasjonsleder Terje Marstad i Østfold politidistrikt til VG.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.40.

- I alt er fem personer involvert, etter oversikten vi sitter med så langt. Alle involverte kjenner vi relativt godt, sa Marstad.

Politiet har blant annet gjort beslag av en kopi av et skytevåpen, melder politiet i Østfold på Twitter.

(Dagbladet/NTB)