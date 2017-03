Politiet satt opp veisperring for å stoppe villkjøring. Så skjer det uventede

(Dagbladet): Det som virket som en enkel, rutinemessig sak for politiet, endte voldsomt dramatisk.

Det var i den amerikanske delstaten Louisiana, at politiet stoppet en bil for råkjøring i Dixi Inn:

- Vi ba føreren gå ut av bilen, og mens han kom ut av bilen og mot politikonstablene, fortsatte plutselig bilen i full fart, forteller sheriff Gary Sexton til den amerikanske TV-kanalen KSLA.

Den 18 år gamle mannen som satt i passasjersetet, hadde satt seg bak rattet da kameraten hadde forlatt bilen. Dermed måtte politiet kaste seg rundt for å få fatt i råkjøreren. Biljakten endte først én time seinere - i lufta.

Se video av hendelsen øverst i saken.

Ble kastet opp i lufta

18-åringen skal ifølge politiet på et tidspunkt ha vært oppe i en fart på over 150 kilometer i timen. Politiet ville forhindre at råkjøreren skulle kjøre inn i det største veikrysset i småbyen.

- Vi satt opp en veisperring for å forhindre at noen skulle miste livet, noe som kunne skjedd om han hadde kjørt inn i krysset i den farta, forteller sheriffen.

Idet føreren kommer imot sperringen, skjer det politiet ikke hadde forventet.

Føreren hiver seg av veien, og blir plutselig kastet opp i lufta av en opphøyd sidevei. Bilen svever deretter flere meter bortover, og over et gjerde.

- Kom rett mot ansiktet mitt

Dramaet stoppet ikke der.

På andre siden av gjerdet sitter en uvitende Barbara Harlon, i bilen sin, og vitner den dramatiske hendelsen som straks skal ta en enda mer dramatisk vending.

- Jeg så bare undersiden av en bil komme imot meg, rett mot ansiktet mitt, så jeg bare kastet meg over i passasjersetet, forteller Harlon til kanalen.

Det var en riktig avgjørelse av Harlon, som med det berget sitt eget liv. Råkjørerens bil landet nemlig oppå bilen hennes, og den eneste delen av Harlons bil som ikke ble totalt smadret, var der hvor Harlon satt.

- Jeg kjente rundt på kroppen min, for å se om jeg var skadet, men jeg skjønte fort at jeg var helt fin.

Føreren av bilen skal heller ikke ha blitt alvorlig skadd. Politiet fant senere ut at bilen han kjørte var stjålet.