Politiet stengte ølkrana på skjenkested i Finnmark. Barmann var «veldig beruset»

(Dagbladet): Et skjenkested i Vest-Finnmark måtte stenge alkoholskjenkingen to timer prematurt i natt, fordi en av de mannlige ansatte sto åpenbart full bak disken og tappet øl.

- Kommunens skjenkekontroll oppdaget at en av dem som sto bak disken, var veldig beruset. Det ble bekreftet av blåseprøven, som viste en høy promille, opplyser Gunnar Øvergaard, operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, til Dagbladet.

Sjenkekontroll i Vest-Finnmark. Et sjenkested pålagt opphør av sjenking av alkoholholdig drikke etter uregelmessighet. Sak opprettet. — Politiet i Finnmark (@politifinnmark) July 30, 2017

Det var lokalavisa iFinnmark som først omtalte saken.

- I samråd med skjenkekontrollen kom politiet til at dette var såpass graverende at skjenkingen ble stoppet for resten av kvelden. I tillegg vil saken bli anmeldt og fulgt opp, sier Øvergaard videre.

Ifølge iFinnmark ble ingen andre av de ansatte funnet å være beruset på jobb.