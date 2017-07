Politiet styrket i troen på at kvinne ble gruppevoldtatt på fjelltur: - Hun har det ekstremt vanskelig

(Dagbladet): Politiet på Sunnmøre har avhørt 20 vitner etter en mulig gruppevoldtekt.

En kvinne i 30-årene har forklart at hun ble overfalt og voldtatt av tre ukjente menn på en fjelltur sør i Sunnmøre i Møre og Romsdal tirsdag i forrige uke.

Fredag forrige uke ble tre menn varetektsfengslet i fire uker. De er siktet etter straffelovens paragraf 291, voldtekt med strafferamme på ti år.

De siktede er tre østeuropeiske menn på 39, 23 og 21 år.

Samtlige nekter straffskyld.

Sprikende forklaringer

Da mennene ble varetektsfengslet, la retten særlig vekt på fornærmedes forklaring. Dette også fordi de tre siktede skal ha hatt sprikende forklaringer.

Det skal også ha vært innvirkende at en fjerdeperson hevder de tre mennene har fortalt ham om overgrepet .

Kvinnen var også på overgrepsmottak etter hendelsen, og politiet opplyser at de har tekniske spor.

- Vi kan ikke gå inn på detaljer om hva som har kommet fram av opplysninger, det kan skade den videre etterforskningen. Men jeg kan si at etterforskingen har styrket oss i troen på at det har skjedd et alvorlig straffbart forhold, sier seksjonsleder ved Ålesund politistasjon, Robert Hjelmeseth til NRK.

Nå har politiet avhørt naboer, kolleger og andre med tilknytning til de siktede. Politiet mener de har et godt bilde av det som har skjedd og at saken er styrket.

- Ekstremt vanskelig

Kvinnens bistandsadvokat, Mette Ekroll Nyland, sier at kvinnen har det ekstremt vanskelig.

- Det finnes nesten ikke ord som kan beskrive hvordan hun har det, sier hun til Dagbladet.

Nyland opplyser at kvinnen ikke har noe kjennskap til mennene fra før.

Dagbladet har i dag ikke lykkes å få en kommentar fra politiet i Ålesund.