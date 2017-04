Politiet tror de har pågrepet sjåføren. Skal ha funnet sprengstoff i bilen

Etterforskere skal ha funnet en veske med sprengstoff i lastebilen. Det oppgir flere politikilder, ifølge SVT.

Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene offentlig.

Kanalen melder imidlertid at den antatte gjerningsmannen skal ha brent seg da han håndterte sprengladningen.

Bomben skal ha vært hjemmelaget.

(Dagbladet): Politiet i Sverige tror de har pågrepet mannen som førte lastebilen under gårsdagens terrorangrep i Sverige.

Den omtalte personen ble pågrepet i Märsta i Stockholm og er en usbekisk statsborger, ifølge SVT.

Han skal være 39 år gammel og firebarnsfar. Politiet vil ikke oppgi hva som er årsaken til at de tror han førte bilen, men oppgir at han er mistenkt for terror.

- Pågripelsen var udramatisk, oppgir en representant for politiet overfor SVT.

Mistenkelig oppførsel

Ifølge politiet tiltrakk mannen seg oppmerksomhet i en butikk i Märsta fordi han oppførte seg merkelig.

Han ble pågrepet i området, og hadde lettere skader, ifølge Expressen. Mannen er nå brakt inn til Stockholm sentrum for avhør.

- Han snakker aldri om politikk eller religion. Det eneste han snakker om, er å få flere oppdrag, så han kan sende penger hjem til familien, sa en ikke navngitt bekjent av mannen i går, ifølge Aftonbladet.

Ifølge Aftonbladet hadde den pågrepne 39-åringen lagt ut IS-propaganda på Facebook. Der skal han også ha likt bilder av ofre for terroren som rammet Boston maraton i 2013.

To pågripelser

I tillegg til 39-åringen, skal også politiet i går ha pågrepet en ung mann i Hjulstad, nordvest for Stockholm sentrum.

Mannens kobling til angrepet i Stockholm er usikker. Det skal imidlertid være en kobling mellom de to mennene.

Lørdag morgen har pressetalsmann Lars Byström ingen kommentar til den angivelige arrestasjonen, ifølge Expressen.

- Angrep mot Sverige

Fire mennesker døde som et resultat av angrepet, og totalt 15 ble rammet. En av disse er et hardt skadd barn, skriver Expressen.

Statsminister Stefan Löfven sa følgende kort tid etter angrepet:

- Sverige har blitt angrepet. Alt tyder på at det er et terrorangrep.

- Forferdelig

Statsminister Erna Solberg har kommentert angrepet fra Shanghai:

- Det er forferdelig. Jeg er sjokkert og det ser ut til at vi nok en gang har opplevd det som ser ut til å være terror. Mine tanker går først og fremst til de pårørende, ofrene og de som står midt oppi dette og som skal organisere det, sier Solberg.

Sverige har forsterket sikkerheten langs grensene i etterkant av angrepet, deriblant mot Norge.