Politiet tror fedre og sønner står bak terrorplan i Sydney

De fire personene australsk politi har arrestert mistenkt for å ha planlagt terrorangrep, er to middelaldrende menn og deres voksne sønner.

Arrestasjonene fant sted i fem boliger i Sydney lørdag kveld. De fire ble avhørt av politiet mandag. Ingen av dem var kjent for politiet fra før. Etterforskerne har foreløpig fått rettens tillatelse til å avhøre dem i sju dager.

Ifølge Sydney Morning Herald skal det ha blitt funnet en hjemmelaget bombe i det ene hjemmet i Surry Hills sentralt i byen. Politiet tror hensikten var å få den om bord i et passasjerfly fra Sydney til Midtøsten.

Statsminister Malcolm Turnbull sa søndag at politiaksjonene avdekket et terrorangrep mot et fly, og politiet bekrefter at de har funnet en bombelignende gjenstand.

Australske medier melder at terrorplanen var såpass avansert at etterforskerne tror de må ha hatt en eller annen form for hjelp utenifra. Channel 7 rapporterte at en teori er at de fikk instruksjoner fra IS i Syria.

The Daily Telegraph skriver at bomben inkluderte sagmugg og sprengstoff stappet inn i et kjøkkenredskap. Det kan ha vært en kjøttkvern som var en av gjenstandene som ble beslaglagt, skriver avisa.

Pågripelsene førte til forsinkelser i flytrafikken i Australia søndag grunnet strengere sikkerhetskontroll. Flyselskap i landet sendte meldinger til sine passasjerer om at myndighetene hadde høynet sikkerheten på alle større flyplasser i landet.

(NTB)