Politiet: Ubåten ble senket med vilje

(Dagbladet): «Undersøkelsene våre bekrefter at ubåtens forlis angivelig har skjedd som følge en bevisst handling» heter det pressemeldingen fra politiet i København.

I den heter det også at letingen etter savnede Kim Wall fortsetter for fullt.

Den svenske journalisten forsvant etter at hun var på en seilas med oppfinneren Peter Madsen torsdag, hvorpå Madsen ble siktet for uaktsomt drap.

Nekter straffskyld

Dansken nekter straffskyld, ifølge forsvarer Betina Hald Engmark.

- Vi har besluttet å ikke si noe mer, sa Engmark til danske TV 2 tidligere i dag.

Uttalelsen hennes kom etter at den siktede godtok varetektsfengsling. Han har tidligere hevdet at han var alene da ubåten gikk under rundt 11.00 fredag.

- Jeg var ute på en prøvetur med ubåten da det oppsto en feil på en tank, som ikke var spesielt alvorlig. Da jeg prøvde å reparere den, ble feilen brått veldig alvorlig, sa Madsen i forrige uke.

Motstrider Madsens tidligere forklaring

Det er en forklaring politiet ikke tror på, ifølge dagens pressemelding.

Etterforskerne undersøker nå teknisk utstyr for å undersøke hvilken rute Nautilus tok før den gikk under.

Ifølge Ekstra Bladet hadde ikke ubåten «Nautilus» et såkalt AIS-system.

Hadde den hatt det, kunne man ha sett hvor ubåten har vært og fulgt den via nettstedet marinetraffic.com.

Omfattende leteaksjon

Mangelen på sporingssystemet har gjort politiets foreløpige letearbeid vanskelig.

- Vi har et håp om at vi finner henne i live, men vi er forberedt på at hun kanskje ikke er det, sa en pressetalsmann søndag.

Politiet undersøker nå hvor langt Madsens båt kan ha kommet utenfor dansk farvann. De har skaffet tillatelse til å saumfare svensk territorium.

Dette grunnet strømforhold som i Øresund og Køge Bugt.

- Alt er mulig. Vi utelukker ikke at hun kan ha blitt ført til for eksempel Tyskland, sa Henrik Brix ved København-politiet tidligere i dag.

Dagbladet oppdaterer saken.