Politiet vil granske eget arbeid etter avisavsløringer: - Denne saken rir oss som ei mare

HAUGESUND/KARMØY (Dagbladet/Haugesunds Avis): Denne uka publiserer Dagbladet i samarbeid med Haugesunds Avis en artikkelserie om Finn Kristian Halvorsen og hans kamp mot Sør-Vest politidistrikt som har pågått i 15 år.

Det er politimester Hans Vik I Sør-Vest politidistrikt som, etter å ha lest artikkelserien, nå har besluttet at det skal ses nærmere på hvordan Finn Halvorsen-saken er blitt håndtert.

Vik har gitt visepolitimester Trond Sekkingstad i oppdrag å finne folk som skal gjøre jobben, se på hvordan de skal gripe dette an og komme med forslag til hvordan jobben skal gjøres.

Sekkingstad forteller at avisenes samarbeid har gitt grobunn for en ny tilnærming til politisakene tilknyttet Halvorsen.

- Journalistene har gjort en formidabel innsats med å gå gjennom sakskomplekset. De har snakket med Halvorsen og aktuelle folk som har vært involvert. Dette har også medført et arbeid her hos oss ved at vi har funnet fram til opplysninger som journalistene har ønsket innsyn i, sier visepolitimesteren.

Ubesvarte spørsmål

Sekkingstad forteller videre at artikkelserien har gitt en oversikt over Halvorsen-sakene, og at politiet nå ser saken i et mer helhetlig perspektiv.

- I artiklene ser vi at det er en del spørsmål som ikke blir besvart, og som vi kunne tenke oss å se nærmere på, sier Sekkingstad.

Politiet ønsker å styrke tilliten til politiets arbeid ved å se på håndteringen av Halvorsen-saken på nytt.

- Vår etat er opptatt av å skape tillit, og vi mener derfor at det er viktig at vi forsøker å se på om, og eventuelt hva, vi burde og kunne gjort annerledes, opplyser kommunikasjonsrådgiver Linda Merethe Lie.

Visepolitimesteren legger til at Halvorsen-sakene har vært en utfordring for politiets omdømme.

- Saken har pågått i mange år, den har vært kompleks og uoversiktlig. Politiet er ikke interessert i å ha noe sånt hengende i lufta, sier Sekkingstad.

- Rir oss som ei mare

Det er til nå registrert 217 henvendelser, brev og sms-er, inn og ut, i politiets postjournal.

Det er politiets samlede korrespondanse med Finn Kristian Halvorsen siden han ble domfelt for kidnapping i 2004.

Forespørsler. Begjæringer. Beskyldninger. Anmeldelser. Gjentakelser og purringer. Avslag og anke. Det tar aldri slutt.

Da Dagbladet og Haugesunds Avis intervjuet visepolitimester Trond Sekkingstad og politiadvokat Odd E. Nesse i forkant av publiseringen, ga politilederne uttrykk for at saken preger dem.

- Denne saken rir oss som ei mare, uttalte Sekkingstad.

Mandag skrev Dagbladet og Haugesunds Avis at dokumenter, som kriminaliserte broren til en av politiets ledere, forsvant hos politiet i Haugesund og en ny anmeldelse mot ham ble slettet uten etterforskning.

Verken Sekkingstad eller noen andre er i dag i stand til å dokumentere hvor anmeldelsen fra Finn Halvorsen var registrert i tillegg til den som ble fjernet fra systemet og langt mindre etterforsket.

- Jeg forstår at disse omstendighetene gir næring til Finn Halvorsens konspirasjonsteorier, sier Sekkingstad.

Startet egen etterforskning

I slutten av juli 2002 ble en buss Finn Kristian Halvorsen eide fullstendig ramponert og i august ble hans lager utsatt for innbrudd. Han ble frastjålet uforsikret verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner.

Halvorsen var ikke fornøyd med politiets etterforsking. Derfor startet han sin egen. Det viste seg at mannen Halvorsen etter hvert pekte ut som hovedmistenkt i verktøytyveriet var bror av en på den tida sentral politileder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, nå Sør-Vest politidistrikt.

Til dags dato mener Halvorsen at dette er årsaken til at politiet ikke ønsket å komme til bunns i tyveriet som etterlot ham fullstendig ruinert.

Mannen avviser på det sterkeste at han har hatt noe med anslagene mot Halvorsen å gjøre, og politilederen benekter å ha hatt noen befatning med saken. Halvorsen mener politilederens bror hadde et hevnmotiv.

De to anslagene mot den tidligere motorsykkelmekanikeren skjedde kort tid etter at Halvorsen hadde varslet barnevernet om at han hadde sett kona til politilederens bror kjøpe narkotika med sine barn på slep.

Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.

I 2006 ble Halvorsen dømt til to års fengsel for å ha bestilt kidnapping og tortur av to menn i 2004 som Halvorsen mente satt inne med opplysninger om verktøytyveriet som ruinerte ham fullstendig.

Halvorsen har hele tida hevdet at han er uskyldig dømt, og han har begjært straffesaken gjenopptatt.

Politiet sier nå at etableringen av Sør-Vest politidistrikt som et nytt politidistrikt også har gjort at det ble naturlig å se på sakskomplekset på nytt.

- I villrede

- Halvorsen har henvendt seg til oss i en årrekke, og når det nå ble nytt politidistrikt per 1. januar 2016, har jeg hatt en dialog med den nye politimesteren knyttet til sakskomplekset med Finn Kristian. Vi har vært veldig i villrede på hva vi skal gjøre, sier Sekkingstad.

Visepolitimesteren legger til at han forstår Halvorsens frustrasjon, og at politiet med en ny undersøkelse av sakshåndteringen ønsker å prøve å hjelpe Halvorsen med å falle til ro.

Sekkingstad presiserer at det ikke er satt igang en ny etterforskning, men at målet nå er å se på det som har kommet frem av åpne spørsmål. Hvordan arbeidet vil bli utført, er ikke fastsatt enda.

- Hva undersøkelsene våre vil innebære, er for tidlig å komme inn på akkurat nå, sier Sekkingstad.

Både sommerferien og det faktum at mange aktører er involvert, er årsak til at rammene rundt saksarbeidet ikke er klart.

- Aktører som høyere påtalemyndighet, Spesialenheten og Gjenopptakelseskommisjonen er også involvert i saken, og har sine ansvarsområder, forklarer visepolitimesteren.

Han stiller seg håpefull til at den kommende undersøkelsen av Halvorsen-sakene vil gi resultater.

- Vi får håpe at en ny tilnærming fra politiet sin side vil bidra til at vi kommer noe videre, sier Sekkingstad.