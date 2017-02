«Politiets nødtelefon er ikke riktig klageorgan hvis du føler deg urettferdig behandlet på Vinmonopolet»

(Dagbladet): «Politiets nødtelefon 112 er ikke riktig klageorgan hvis du føler deg urettferdig behandlet på Vinmonopolet #misbruk 112», skrev politiet i Agder på Twitter like før klokka 14.30 i ettermiddag.

En times tid seinere kunne politiet meddele at den mistenkte mannen hadde ringt nødnummeret 15 ganger for å klage på behandlingen, og at telefonen derfor var blitt beslaglagt.

- Sak er opprettet, han er anmeldt for misbruk av nødtelefon, opplyser Per Christian Klausen, operasjonsleder i Agder politidistrikt, til Dagbladet.

Klausen sier at det ikke hjalp ytterligere på mannens humør, at telefonen ble beslaglagt.

- Vi kjørte ut og hjem til ham etter å ha fått beslutning fra jurist om ransakelse for å finne telefonen.

Mens Dagbladet sitter i telefonen med operasjonsleder, ringer den samme mannen til politiet nok en gang.

- Han hadde tydeligvis en telefon til, så nå må vi ut og beslaglegge den også. Hvis han fortsetter blir vi nødt til å ta med oss mannen i tillegg, sier Klausen.