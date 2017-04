Politijakt etter direktesendt Facebook-drap i USA: - Det bare klikket for meg

(Dagbladet): Politiet i Cleveland i delstaten i Ohio i USA jakter på en mann som skal ha begått et drap som ble direktesendt på Facebook, og som under samme direktesending skrøt av å ha begått flere drap.

Ifølge NBC bekrefter politiet at de mistenker mannen for å ha begått ett drap, og at det bare er ett kjent offer. Politiet har ikke funnet andre ofre eller skadde.

Drapet skal ha skjedd rundt 20.00 norsk tid søndag kveld. Videoen av drapet lå ute på det sosiale nettverket i rundt tre timer før videoen og mannens konto ble fjernet. Den ettersøkte 37-åringen, som navngis av politiet som Stephen Stevens, beskrives som bevæpnet og farlig.

Ifølge politiet drepte han en 74 år gammel mann under det direktesendte drapet. Ifølge politiet kjente ikke etterlyste Stevens den drepte mannen.

- Klikket for meg

Mens den 37 år gamle mannen kjører rundt og sender direkte skryter han av angivelige drap.

- Jeg drepte 13. Jeg jobber med 14 når vi snakker nå. Jeg bare kjører rundt og skyter jævler. Det bare klikka for meg, faen, sier mannen, ifølge Buzzfeed.



Politiet understreker at det ikke er noen andre kjente ofre.

Mannen la ut flere direktesendte videoer på Facebook søndag. Der forklarer han at han har mistet «alt» etter gambling. Han nevnte også flere ganger navnet på konkrete personer.

Mannen kalte gjerningen for sin «påskeslakt».

I videoen av det som politiet betegner som et direktesendt drap, går mannen ut av bilen sin og opp til en eldre mann.

- Jeg fant noen å drepe. Jeg skal drepe denne mannen. En eldre kar.

I videoen tar den etterlyste gjerningsmannen fram en pistol.

- Vi vet hvem du er

Politiet ber folk som treffer som gikk med en med en mørk polo-skjorte under skytingen og kjørte en hvit eller kremfarget SUV om å ikke tilnærme seg ham.

Borgermester Frank G. Jackson og politisjef Calvin D. Williams holdt rundt 00.45 natt til mandag en pressekonferanse i Cleveland.

- Vi vet hvem du er, og vi ber at du melder deg og ikke skader flere, sier borgermesteren.

- Akkurat nå er det to familier som lider. Han familie og offerets familie. Alle leter etter Steve, og vi ber han om å melde seg, sier Williams.

- Dette må ta slutt i dag. Det er ikke nødvendig med mer blod i kveld, sier politisjefen.

- Han er sint på kjæresten

- Det som skjedde er meningsløst. Steve har problemer. Han har snakket med folk for å forsøke å løse dette.

CNN har snakket med den etterlyste mannens mor, som sier hun snakket med sønnen søndag.

- Han er sint på kjæresten. Det er derfor han skyter folk, og han vil ikkek stoppe før hans mor eller kjæreste sier han skal stoppe, sier hun.

Hun forklarer videre at hun bedt sønnen stoppe, og at hun er svært lei seg og fortvilet.

Facebook har kommet med en uttalelse om det direktesendte drapet.

- Dette er en forferdelig hendelse, og vi godtar ikke slikt innhold på Facebook. Vi jobber hardt for å holde Facebook trygt, og er i kontakt med myndighetene når det er direkte trusler, sier en talsmann for Facebook til Buzzfeed.