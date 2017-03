Politiker: Etterretningsbyråer kan ha plukket opp Trumps kommunikasjon

Trumps kommunikasjon kan ha blitt fanget opp av etterretning som avlyttet utenlandske agenter, hevder lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Devin Nunes, republikaner og leder av etterretningskomiteen, kom onsdag med påstanden om at Trump kan ha blitt avlyttet. Han sier imidlertid at det ikke er noe bevis for at tidligere president Barack Obama er den som ba om avlyttingen eller at presidenten var målet.

I stedet sier han at Trumps kommunikasjon ble plukket opp under domstols-godkjent avlytting av personer som er mistenkt for å være utenlandske agenter. Kommunikasjonen er ifølge Nunes ikke koblet til Russland, og det som ble fanget opp skal være av liten eller ingen verdi for etterretning.

- Presidenten selv og andre i Trumps overgangsteam var helt klart nevnt i etterretningsrapporter, sier han til journalister utenfor Det hvite hus.

Loven sier at informasjon om amerikanske borgere som tilfeldigvis blir plukket opp i forbindelse med overvåking, skal slettes eller redigeres ut av etterretningsrapporter. De som står bak den gjeldende overvåkingen har brutt reglene, ifølge Nunes.

Utbredt informasjon

Informasjonen som var samlet inn i perioden november til januar, mellom Trumps valgseier og hans innsettelse, er utbredt i amerikanske etterretningsmiljøer, ifølge Nunes.

Han var selv en del av Trumps stab og står nå i spissen for undersøkelsen av eventuelle forbindelser mellom Trumps valgkampstab og Russland.

- Jeg setter stor pris på det faktum at de har funnet det de har funnet. I noen grad gjør jeg det, sier Trump om avsløringen, som han ble brifet om før Nunes holdt pressemøtet utenfor Det hvite hus.

- Verdt å etterforske

Nestlederen i etterretningskomiteen, demokraten Adam Schiff, reagerer kraftig på at Nunes har informert presidenten – og mediene – før komiteen.

- Dette er nok en alvorlig uregelmessighet, sier han.

Schiff hevder at det er «mer enn omstendig bevis» for at Trumps medarbeidere har hatt hemmelig samarbeid med Russland samtidig som Kreml forsøkte å blande seg inn i presidentvalget, skriver NBC News.

Demokraten legger til at han mener koblingen mellom Russland og Trump er «veldig verdt» å etterforske.

