Politiker siktet for seksuelle overgrep mot flere barn

En politiker i begynnelsen av 40-årene er pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot flere barn, skriver Bergensavisen.

Tusenvis av overgrepsbilder

Overgrepene mot barna skal ha funnet sted på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Mannen sitter i kommunestyret i en hordalandskommune.

Han ble pågrepet i begynnelsen av april. Ifølge BA skal politiet under en ransaking ha funnet tusenvis av overgrepsbilder hos mannen.

- Jeg kan bekrefte at det er funnet overgrepsmateriale hos ham. Vi holder fortsatt på med å gå gjennom materialet, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge til BA.

Knutsen-Berge bekrefter at det er snakk om overgrep på flere barn. Det yngste barnet skal ha vært i fireårsalderen da de angivelige overgrepene startet.

- Vi jobber med å avdekke om siktede har begått flere overgrep, samt gjennomføre avhør med flere sentrale personer, sier hun.

Tidligere dømt for seksualforbrytelser

Politikeren nekter straffskyld. Torsdag ble han varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Mannen er tidligere dømt for seksualforbrytelser. En 15 år gammel barnehjemsgutt ble høsten 1995 utsatt for overgrep i butikken der mannen jobbet på 90-tallet.

Politikeren hevde den gang i retten at han ikke visste hvor gammel gutten var, og at han trodde han var over 16 år. Han slapp imidlertid å sone straff for forbrytelsen.

Mannens forsvarer ønsker foreløpig ikke å uttale seg om saken, skriver BA.