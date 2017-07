Politiker skutt og drept under skjebnevalget i Venezuela

(Dagbladet): En politiker i Venezuela har blitt skutt og drept under skjebnevalget i landet.



Det opplyser myndighetene i landet, ifølge BBC.

NTB skriver at politikeren het Jose Felix Pineda (39). Han sto på lista over kandidatene til en forsamling som skal gi landet en ny grunnlov. Han ble skutt og drept i sitt eget hjem etter at flere gjerningsmenn brøt seg inn.

Han ble drept i byen Ciudad Bolivar, sørøst i Venezuela.

Også en aktivist skal ha blitt skutt og drept under en demonstrasjon mot valget. Også to andre menn skal ha blitt drept under de samme demonstrasjonene, ifølge BBC.

Landet har vært preget av opptøyer og uro i forkant av valget. Minst 113 mennesker har mistet livet i voldsomme opptøyer og sammenstøt mellom politi og demonstranter, åtte av dem den siste uka.

Den nye forsamlingen skal bestå av 545 representanter.

Opposisjonen mener valgsystemet gir en klar fordel til president Nicolás Maduros sosialistparti. Den grunnlovsgivende forsamlingen vil blant annet få makt til å oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertallet siden valget i 2015, skriver NTB.

Dagbladet oppdaterer saken.