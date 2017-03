Politikerne er rystet. Våpnene strømmer inn i Sverige

(Dagbladet): Over 600 beslaglagte våpen.

Det er status for politiet i Malmö når de teller opp våpenbeslaget for 2016. Mesteparten av de ulovlige våpnene, som brukes av de kriminelle i den svenske storbyen, kommer over Öresundbroa fra Danmark.

- Det er fri passasje både til og fra grensa, og det er mulig å kjøre rett over broa fra Danmark, eller komme inn via havnene på sørkysten. Det er utrolig lett å få våpnene inn, sier Eva Gun Westford, pressetalskvinne for det svenske politiet ifølge danske BT.

Rystet

Det er ikke bare på den svenske siden av sundet at det er oppgitt stemning over strømmen av alt fra revolvere og håndgranater til maskinpistoler og helautomatiske rifler, og BT skriver at politikerne er rystet over mengden våpen.

Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen sier til den danske avisa at det er en problemstilling de tar på største alvor.

- Besittelse og smugling av skytevåpen er fullstendig uakseptabelt og grovt kriminelt. Jeg har bedt Rikspolitiet om å ta kontakt med svensk politi for å få undersøkt om vi kan hjelpe svenskene med å bekjempe smuglingen av skytevåpen til Sverige via Danmark, sier han.

Vil ha strengere kontroll

Også Socialdemokrat-politiker Trine Bramsen er alvorlig bekymret over situasjonen i Malmö, og hun deler ministerens holdning til at Danmark må gjøre mer. Hun peker også på at det generelle antall våpenbeslag i Danmark er for lavt.

I 2016 beslagla dansk politi i nærheten av det samme antall våpen som politiet i Malmö gjorde alene.

- Det er for lavt sånn som det ser ut i dag, og det vitner om at vi ikke har hatt nok fokus på beslag i den senere tiden. Vi har bedt justisministeren om å stramme opp, og vi har nettopp behandlet et lovforslag for vi skjerper straffen for våpenbesittelse.

Dansk Folkepartis Peter Kofod mener på sin side at det er strengere grensekontroller som skal til for å få bukt med våpenproblematikken.

- Vi må ha en langt sterkere og mer permanent grensekontroll så vi kan demme opp for disse problemene og presse gjengene som står for smuglingen.

200 i året i Oslo

Roar Hansen, pressekontakt i Oslo-politiet forteller til Dagbladet at mengden beslaglagte våpen i hovedstaden er langt lavere enn i Malmö.

- De siste årene har vi beslaglagt omlag 200 våpen i året. Det har ligget ganske stabilt på dette nivået de tre-fire siste årene, sier han.

Han understreker at dette også gjelder beslaglagte våpen som ikke nødvendigvis har vært involvert i noen kriminell handling i forkant.

15 drapsetterforskninger

For to uker siden var Dagbladet i kontakt med Stefan Sintéus som er sjef for politiet i Malmö. Han fortalte da at de hadde 15 pågående drapsetterforskninger. I 13 av dem var drapet begått med skytevåpen.

- De ble begått både i 2016 og 2017. I 2017 har vi hatt fire drap så langt. Av de 15 sakene totalt, mener jeg at 13 av dem har vært skytinger. Skytingene omhandler bare menn.

Disse skyteepisodene kan kobles opp mot kriminelle gjenger. Sintéus er imidlertid klar på at det ikke er strukturerte gjenger, som MC-gjenger, men løst sammensatte nettverk.

- I Malmö har vi et titalls av dem. De er ikke spesielt organiserte, mer kamerater som kjenner hverandre og bygger ulike nettverk.

Politisjefen pekte også på at kriminaliteten generelt går ned i Malmö, men at volden og drapene er annerledes enn tidligere.

- Vi har mellom sju og ni drap i året. De siste årene har det vært snakk om mer gangsterrelaterte drap. Det er skytning på nært hold - henrettelser. Vi synes at voldsbruken har blitt mer alvorlig og kraftfull, og ofte er det snakk om unge mennesker som har lett tilgang på våpen.