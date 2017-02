Politilederen skal ha jaktet Cappelen i årevis: - Eirik fortalte meg om det mange ganger

(Dagbladet): Rettssaken mot den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) og hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) fortsatte i Oslo tingrett i dag, etter rettspause siden onsdag i forrige uke.

Det er fortsatt Cappelen som blir utspurt i retten. Fra morgenen av i dag var det lukkede dører i rettssalen, da den tidligere hasjbaronen forklarte seg om navn som har gått mellom ham og Jensen.

Cappelen ga Jensen informasjon om kriminelle miljøer opp gjennom, striden går på i hvilket omfang. Ifølge den tidligere politimannens forklaring var kontakten dem mellom i 20 år relatert til Cappelens informantvirksomhet. Cappelen forklarer at Jensen hjalp ham med å innføre store mengder hasj til Norge over flere år ved å varsle om politiets prioriteringer og ressurser.

- Jaktet av Asker og Bærum

Cappelen blir i dag spurt ut av Spesialenheten-aktor Kristine Schilling. Hun spør om konkret informasjon om det personlige forholdet til Eirik Jensen. I retten har det kommet fram Cappelen har vært i politiets søkelys i over 20 år, og at politiet i Asker og Bærum mistenkte ham for å stå bak storstilt hasjimport. Likevel ble han aldri tatt, og politiet fryktet at Bærums-mannen hadde kontakter i politiet.

Ifølge Budstikka forsøkte den tidligere spaningslederen i Asker og Bærum politidistrikt, Rolf Meyer, i årevis med å få has på Cappelen og hans hasjliga. Det var først den topphemmelige «Operasjon Silent», ledet av Ketil Thue, som felte Cappelen.

Cappelen ble i dag spurt om et av de første avhørene, der han sa en det var en person i Asker og Bærum politidistrikt som skulle «ta ham».

- Fortalte Eirik Jensen deg om Asker og Bærum politidistrikt og Rolf Meyer? spør Schilling.

- Eirik fortalte meg om det mange ganger. Fra slutten av 90-tallet og rundt 2000. Han sa Rolf Meyer og mange andre hadde hatt møter hvor jeg hadde blitt tatt opp. Asker og Bærum sa jeg drev med hasjimport. Eirik forteller meg i ettertid at det har vært prioriteringsmøter hvor Eirik har prøvd å dysse meg ned og prioritere andre steder, sier Cappelen i retten i dag.

Ifølge avhørene av Cappelen ble den tidligere politilederen i Asker og Bærum kalt «krølltopp» av Jensen.

Meyer skriver i en SMS til Dagbladet at han ikke ønsker å kommentere dette nå, ettersom han er innkalt som vitne i rettssaken. Han bekrefter imidlertid at han er «krølle».

- Han har vært et problem

I de første avhørene sa Cappelen at Jensens rolle var å passe på ham, undersøke at Tollvesenet ikke har gjort aksjon, undersøke om politiet var ute etter ham, fjerne informasjon fra politiet og ikke registrere informasjon om Cappelen. Jensen benekter alle disse beskyldningene og nekter straffskyld etter tiltalen.

Ifølge Cappelen klarte Jensen å vri oppmerksomheten bort fra ham. Han sa også det har vært samlinger med andre politidistrikter der Cappelen er pekt ut som mulig mål av Asker og Bærum-politiet hvor Jensen har varslet, sa Cappelen i avhør.

- Hva vet du om Rolf Meyer om det som framkommer her?

- Han har vært et problem for meg og for Eirik. Han var veldig på at jeg drev med innførsel og var en leder i Asker og Bærum som har jobbet der lenge, sier Cappelen i retten i dag.

- Var det nyttig informasjon for deg?

- Ja, helt opplagt. Da prøvde jeg å ikke ha for mye fokus på det som skjer i Bærum og tenkte at jeg kanskje må prøve å ha det meste i Oslo. Jeg visste at Asker og Bærum kunne bli et problem, sier Cappelen.

- Fortalte om lederkonflikt

Ifølge den tiltalte hasjbaronen, som har erkjent alt han er tiltalt for, fortalte også Jensen om den opprivende konflikten med sin nærmeste leder - sjefen for organisert kriminalitet i Oslo-politiet - Einar Aas.

- Eirik fortalte at det var flere konfrontasjoner mellom de to. Aas kom fra Asker og Bærum og var krimsjef der i mange år. Jeg vet det fordi Eirik har fortalt meg det, sier Cappelen.

Ifølge hasjbaronen fikk Jensen informasjon om at Cappelen var under spaning, og at han greide å få tak i informasjon. I 2013 fikk han en stilling som rådgiver for politimesteren i strategisk stab, etter konflikten med Aas.

- Han fikk den stillingen i staben til politimesteren, og mente han skulle ha kontroll likevel, sier hasjbaronen i retten.