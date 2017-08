Politimann brukte politihelikopter for å filme sex: - Ingen er hevet over loven, fastslo dommeren

Nakne, intetanende nudister og soltilbedere. «Skamløs» sex i flere ulike stillinger i en privat hage.

Britiske Adrian Pogmore skulle egentlig jaktet kriminelle - i stedet brukte han politihelikopteret til å spane etter nakne mennesker og folk som hadde sex.

Selv om han kan se tilbake på en rekke blinkskudd gjennom karrieren som videofotograf i et politihelikopter, må han nå betale en høy pris for sin lidenskap: I dag ble han dømt til ett års fengsel i Sheffield Crown Court.

Bak kollegenes rygg

- Så sterk var din seksuelle trang at du var villig til å ta, og tok, betydelig risiko for å bli oppdaget av dine kolleger i helikopteret, konstaterte dommer Peter Kelson under rettssaken.

Risikoviljen resulterte i flere videoopptak. Noen av dem ble framvist i retten i Sheffield.

Ifølge The Telegraph, et av de britiske mediene som omtaler saken, ble Pogmores kolleger ombord i politihelikopteret trodd på at de ikke visste hva som foregikk.

Paret som ble filmet mens de hadde sex var derimot klar over filmingen, sa aktor ifølge BBC.

- Ikke hevet over loven

Til slutt ble altså Pogmore egentlige hensikter i lufta avslørt, og under rettsaken var dommer Peter Kelson nådeløs.

- Kort sagt benyttet du et helikopter til to millioner pund som koster rundt 1000 dollar (sic) i timen å drifte, for å fremme din egen seksuelle nysgjerrighet, når det skulle ha vært brukt til å oppdage forbrytelser.

- I stedet for å stoppe og oppdage forbrytelser, begikk du selv forbrytelser.

Denne og mye annen flengende kritikk måtte politimannen tåle, ifølge The Telegraph. Pogmore har dessuten fått sparken fra politiet.

- Du anså deg selv, bokstavelig talt, som hevet over loven. Ingen er hevet over loven, fastslo dommeren.

Ifølge The Telegraph brøt Pogmore ut i gråt da dommen ble gjort kjent.