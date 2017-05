Politimann i Bergen får sparken etter «Dark room»

Ifølge Bergens Tidende gikk ansettelsesrådet i Vest politidistrikt tirsdag enstemmig inn for å gå til avskjedigelse av politibetjenten.

Mannens navn dukket opp i forbindelse med etterforskningen av den såkalte «Dark Room»-saken. I november ble han siktet for å ha lest noveller som viste fremstilling av overgrep mot barn helt ned i femårsalderen og har siden vært suspendert fra sin stilling. Mannen fikk et forelegg på 15.000 kroner som han godtok.

Mannens advokat, Vegard Austgulen, sier at de kommer til å klage på vedtaket om avskjedigelse.

- Vi mener at min klient kunne fortsatt i en annen stilling. Vi har forståelse for at han ikke har den tillit han trenger for å jobbe ut mot publikum, men det er andre stillinger i politiet han kan ha hvor man ikke behøver samme grad av tillit, sier Austgulen.