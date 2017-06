Politimann knivstukket på flyplassen i Michigan - etterforskes som mulig terrorangrep

(Dagbladet): En politimann ble onsdag ettermiddag norsk tid knivstukket på en flyplass i Michigan. Tilstanden hans skal være kritisk ifølge AP.

Bishop International Airport meldte på sin Facebook-side at flyplassen ble evakuert etter hendelsen.

FBI etterforsker nå saken.

En FBI-kilde sier til flere medier, blant annet CBS News og nyhetsbyrået , at terror kan være et mulig motiv til gjerningspersonen, og at det nå etterforskes som et mulig terrorangrep.

Vitner som så hendelsen fortalte til Michigan Live at politimannen hadde blod i nakken.

Dagbladet oppdaterer saken.