Politimannen ble skutt i hodet med automatgevær. Reddet av «anti-terror-hjelm»

(Dagbladet): Tysk politi rykket natt til søndag ut med sine spesialstyrker, da de fikk meldinger om at en mann hadde begynt å skyte rundt seg på en nattklubb i byen Konstanz, i Baden-Württemberg helt sør i Tyskland.

Skytteren, en 34 år gammel iraker, hadde først skutt og drept en dørvakt, før han skjøt inn i lokalet - der over hundre mennesker var samlet i feststemning. Tre av dem ble skadd, men tilstanden skal ikke være livstruende for noen av dem.

- Mange gjester løp ut av bygget i panikk, mens andre skjulte seg innendørs da skuddene gikk av, sa politiet i en uttalelse søndag.

Tre minutter seinere var politiet på plass, i samme øyeblikk gikk 34-åringen ut av nattklubbet og løsnet umiddelbart skudd mot politiet med et automatgevær av typen M16, ifølge den tyske avisa Bild.

Skutt i hodet

Et av skuddene traff en politimann i hodet. Det ville vanligvis være en dødsdom, men politimannen ble reddet av en ballistisk hjelm, som Bild omtaler som en «anti-terror-hjelm».

Politimannen ble skadd, men skal ha unnsluppet hendelsen uten livstruende skader.

Gjerningsmannen ble skutt av politiet under skuddvekslingen utenfor nattklubben, og døde kort tid etter av skadene.

En talsmann for politiet sier til TV-stasjonen NTV at den 34 år gamle gjerningsmannen var irakisk statsborger, men ikke asylsøker. De avviser at skyteepisoden skal ha vært terror-relatert.

- Vi tror ikke at dette var noen terrorhandling, sa polititalsmann Fritz Bezikofer til kanalen søndag.



- Det var ikke terror-relatert, med mindre mannen har radikalisert seg selv i løpet av de siste tre dagene, sier han i en kommentar til CNN.

En annen politikilde sier at gjerningsmannens motiv kan ha vært knyttet til personlige forhold.

Etterforskere sier ifølge Bild at gjerningsmannen var en slektning av en av klubbeierne, og at skyteepisoden skal ha vært resultatet av en krangel mellom de to.

Ikke livstruende

Tilstanden til de fire som ble skadd i skytingen natt til søndag, blir betegnet som alvorlig, men ikke livstruende.

På en pressekonferanse under ett døgn etter den fatale nattklubbskytinga viste politiet fram våpenet som ble brukt. Rifla, som er av typen M16, har kapasitet til å fyre av i overkant av 700 runder per minutt. Politiet viste også fram hjelmen som reddet livet til en av deres egne, under den dramatiske skuddvekslingen utenfor nattklubben.

Store politistyrker rykket ut da meldingen om skyting kom i 4.30-tiden. Ettersom det først var uklart om gjerningsmannen handlet alene, ble også spesialstyrken og helikopter satt inn i søk.

I 8-tiden søndag morgen opplyste politiet at situasjonen var under kontroll.