Politimannen la igjen detaljert selvmordsbrev til kona. Plutselig dukket han opp igjen

(Dagbladet): Den 25. april fant kona til den 29 år gamle politimannen Coleman Martin en lapp han hadde etterlatt seg. Der sto det at han aktet å ta sitt eget liv, og detaljert hvordan han aktet å gjennomføre selvdrapet.

Men da politiet i Austin begynte å etterforske forsvinningen fant de flere ting som skurret.

Flere ting

For det første oppdaget de et kontantuttak bare tre kvarter etter at han hadde kontaktet kona. Han hadde tatt ut 300 dollar.

Deretter skal ha Martin ha spist på hurtigmatkjeden Wendy's, før han gikk til anskaffelse av en taukveil og ei klokke på en Home Depot-butikk.

Politiet sporet så Martins bil til et vann i nærheten, og et nytt selvmordsbrev i førersetet, men etter å ha gjennomsøkt vannet fant de ingenting som tydet på at Martin hadde tatt sitt eget liv.

ABC News skriver at Martin også skal ha blitt observert samme kveld, og at han skal ha fortalt en kvinne at han var på vei til Mexico på ferie. Dette skal han også ha bekreftet i en e-post til vedkommende.

Dukket opp

Politiet arbeidet utfra en teori om at Martin hadde rømt over grensa og iscenesatt sin egen død, og ganske riktig - nå skriver NBC-filialen KXAN at Martin har dukket opp igjen.

Han ble arrestert da han ankom Fort Worth-flyplassen i Dallas, og er nå siktet for å ha lurt myndighetene til å igangsette en massiv etterforskning på falsk grunnlag.

Ifølge KXAN har den tidligere nevnte kvinnen forklart til politiet at Martin kontaktet henne, og fortalte hvordan han hadde syklet fra innsjøen til en butikk mer enn en mil unna. Her dumpet han sykkelen og tok en taxi til grensa.

Det er ikke kjent hva Martin har gjort i Mexico den siste uka.

Politiet i Austin har kommet med en beklagelse til en rekke byråer og etater fordi de måtte bruke ressurser på det som viste seg å være en falsk alarm.

Blir Martin dømt kan han straffes med opp til ett års fengsel.