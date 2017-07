Politisjefen trekker seg etter drapet på Justine Damond

(Dagbladet): Det har stormet rundt politiet i Minneapolis i Minnesota etter at en politimann skjøt og drepte Justine Damond (40) lørdag for en uke siden.

Damond hadde ringt politiet for å melde fra om det hun trodde var et seksuelt overgrep utenfor huset der hun bodde, men endte i stedet opp med å bli drept selv.

Ordføreren mistet tilliten

De to politimennene som var involvert i hendelsen er begge på såkalt «betalt administrativ permisjon», men raseriet i lokalmiljøet har også rettet seg mot ledelsen i politiet, personifisert gjennom politisjef Janeé Harteau.

Hun har fått skarp kritikk for sin håndtering av både drapet på Damond og tidligere drap, så langt tilbake som til 2013.

Fredag ga også ordføreren i Minneapolis uttrykk for at hun mente det ville være riktig at politisjefen trakk seg, skriver The Guardian.

«Jeg har mistet tilliten til politisjefens evner til å lede oss framover. Og fra de mange samtaler jeg har hatt med folk i byen vår, så har det blitt klart for meg at hun har mistet tilliten i befolkningen også», het det i en uttalelse fra ordfører Betsy Hodges.

Hun la til:

«Vi trenger nytt lederskap».

Sa opp

Politisjef Harteau tok ordføreren på ordet, og sa opp.

«Tragedien forrige lørdag, sammen med noen andre hendelser, har fått meg til å reflektere. De siste hendelsene gir ikke noe godt bilde på treningen og prosedyrene vi har utviklet som enhet. På tross av alt Minneapolis-politiets har oppnådd under min ledelse i løpet av disse årene, og min kjærlighet til byen, må jeg sette samfunnet vi tjener først», heter det i en uttelse fra Harteau.

«Jeg har besluttet at jeg er villig til å trekke meg for å la et nytt sett med lederøyne se på hva som kan gjøres for at Minneapolis-politiet skal bli så godt som det kan bli. Minneapolis fortjener det aller beste».

Krever ordførerens avgang

Innbyggernes raseri retter seg uansett ikke bare mot politietaten. Da ordfører Harteau fredag kveld holdt en pressekonferanse, der hun blant annet nominerte assisterende politisjef Medaria Arradondo til ny politisjef, klarte en gruppe demonstranter å ta seg inn i lokalet der pressekonferansen ble holdt.

De sinte demonstrantene krevde at også Hodges trakk seg.

– Vi har blitt terrorisert nok, sa de.

De overdøvde også ordførerens kommentarer med ropet «bye, bye Betsy».

– Betsy Hodges forsøkte å tilfredsstille den internasjonale pressen, hun prøvde å si: «Jeg gjorde noe med det. Jeg gjorde noe veldig bra. Jeg ba politisjefen trekke seg» og så tror hun at saken slutter der. Men det er ikke slutten på noen ting, sier Jonathan Thompson, som ledet demonstrantene.

Thompson var også venn av Philando Castile, som ble drept av politiet i 2016.

Skal ha fryktet bakholdsangrep

Justine Damond ringte politiet forrige lørdag for å melde fra om det hun trodde var seksuelt overgrep utenfor huset sitt.

En politipatrulje rykket ut, og det endte opp med at en av politibetjentene skjøt og drepte Damond.

Fred Bruno, advokaten til en av de to tjenestemennene, har opplyst at de to skal ha fryktet å bli utsatt for et bakholdsangrep.

Australske Damond, som skal ha bodd i USA i tre års tid, var ute i gata i pysjamasen og skal ha snakket med sjåføren gjennom vinduet på førersiden, da betjenten som satt i passasjersetet trakk fram tjenestevåpenet sitt og skjøt henne.

– Det er rimelig å tro at politibetjentene var redd for et mulig bakholdsangrep, fortalte Bruno til BBC tidligere denne uka.

I avhør skal hans klient, som kjørte politibilen, ha sagt at de var skremt av en høy lyd på stedet i forkant av skytingen. Det skal ha vært akkurat det Damond meldte om da hun ringte politiet.

Et av spørsmålene som har blitt reist i etterkant av skyteepisoden er hvorfor politiet ikke hadde slått på kroppskameraene i bilen.

Advokat Tom Plunkett, som representerer politimannen som avfyrte skuddet som drepte Damond, har også kommet med en uttalelse og kondolanser på vegne av sin klient.

– Han er en omsorgsfull person som har en familie han elsker. Han føler med familien, og forstår at tapet er tungt for dem.

«Sjokkerende drap»

Så langt har politimannen nektet å snakke med etterforskere, noe som ifølge avtroppende politisjef Harteau er hans «grunnlovsfestede rettighet».

Justine Damond skulle gifte seg med sin forlovede, Don, allerede neste måned.

– Min mor er død fordi en politimann skjøt henne av grunner jeg ikke vet noe om, sa Zach Damond, stesønnen til den avdøde kvinnen onsdag.

– Vi prøver nå å avfinne oss med denne tragedien, og forstå hvorfor dette har skjedd, sa familien i en uttalelse gjengitt av australske ABC.

Australias statsminister Malcolm Turnbull omtaler hendelsen som et «sjokkerende drap» og sier at han på vegne av familien til kvinnen krever svar fra amerikanske myndigheter.

Damond var utdannet dyrlege, og arbeidet som meditasjonslærer i Minneapolis.