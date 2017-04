Den 25 år gamle lederen for et opposisjonsparti i Paraguay er drept. Presidenten har avsatt innenriksministeren og en høytstående politileder.

Drapet skjedde samtidig som landet ble rystet av voldsomme demonstrasjoner etter at senatet i hemmelighet stemte for en grunnlovsendring som åpner for at president Horacio Cartes kan stille til gjenvalg.

25 år gamle Rodrigo Quintana ble skutt og drept i hovedkvarteret til et radikalt liberalt opposisjonsparti. Bilder fra overvåkingskameraer viser folk som desperat flykter fra politiet og så at Quintana faller i bakken, skutt bakfra. Sekunder senere tråkker en bevæpnet politimann på den unge aktivisten og politikerne, som ligger på gulvet med ansiktet ned.

Navnga politimann

Før han gikk av, navnga polititoppen Crispulo Sotelo tjenestemannen som var ansvarlig for Quintanas død og sa han var pågrepet. President Cartes opplyste få minutter senere at han hadde akseptert avskjedsbrevene til Sotelo og innenriksminister Tadeo Rojas.

Det meste av volden natt til lørdag fant sted ved kongressbygningen et annet sted i hovedstaden Asuncion. Demonstranter stormet bygningen og forsøkte å tenne på den etter den omstridte avstemningen i senatet. 25 av 45 senatorer stemte i et hemmelig møte for å endre grunnloven som hindrer Cartes i å stille til gjenvalg. Paraguays president kan i dag kun velges for én femårsperiode. Cartes’ periode ved makten utløper til neste år.

- Et kupp er blitt gjennomført. Vi vill kjempe mot dette, og vi ber folket kjempe mot det, sa senator Desiree Masi fra opposisjonen i går.

Husker diktator

Dersom også underhuset i kongressen vedtar endringsforslaget, må det legges ut for folkeavstemning.

Den politiske analytikeren Ignacio Martinez tror de voldsomme reaksjonene på fredagens vedtak bunner i frykt for at landet igjen skal få et regime som holder på makten i en lengre periode, slik som da general Alfredo Stroessner styrte landet diktatorisk fra 1954 til 1989 etter et militærkupp.

Landet innførte et forbud mot gjenvalg i 1992, for å unngå at landet igjen blir en diktaturstat. Nå er imidlertid dette trolig snudd, etter dagens avstemning som i utgangspunktet skulle holdes hemmelig. Avstemningen må likevel fortsatt godkjennes av underhuset, der det ligger an til at presidenten får et flertall for lovendringen, ifølge Al Jazeera.