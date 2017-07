Polititeori: Den drapssiktede kan ha hatt et bevisst ønske om å forårsake kollisjonen

FLÅ (Dagbladet): - Etterforskningen så langt støtter det den drapssiktede har sagt om hendelsesforløpet, og at drapet ble begått tirsdag morgen før ulykken. Vi føler at vi har en god oversikt over hva som er skjedd. Vi går likevel bredt ut for å unngå og låse oss fast og få tunnelsyn på en enkelt teori, sier politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud politidistrikt til Dagbladet.

Han omtaler saken hvor en ung kvinne ble tirsdag morgen funnet død i en hytte på Sørbøl-fjellet i Flå kommune.

Det var først da politiet rykket ut til det de trodde var en ordinær trafikkulykke på Rv 7 samme morgen, at den skadde sjåføren i den ene bilen varslet en lokal brannmann om at han hadde drept og forlatt kjæresten sin i et hytteområde åtte kilometer unna.

Sjåføren er nå siktet for drap. Både offeret og gjerningsmannen er norske og født på 90-tallet.

Moderat skadd

Omholt beskriver den siktedes fysiske skader som moderate. Han vurderes likevel ikke som i en tilstand der det per nå er aktuelt å avhøre ham. Den unge mannen ligger fortsatt på sykehus med politivakt.

- Har dere funnet drapsvåpenet?

- Den siktede er foreløpig ikke avhørt. Vi ønsker derfor ikke å si noe om drapsvåpen, for å unngå falske erkjennelser. Men foreløpig støtter etterforskningen det den siktede har forklart, sier Omholt.

Det er på det rene at det var den siktedes bil, som kjørte østover på riksvei 7, som kom over i feil kjørefelt og forårsaket kollisjonen med den møtende bilen.

Ulykken skjedde i en slak venstresving cirka 150 meter øst for bensinstasjonen på Gulsvik, på tørt føre.

- Med tanke på kollisjonen jobber vi både ut fra en teori om at det var en ulykke, og at den drapssiktede bevisst forårsaket kollisjonen, sier Omholt.

Krasjet i møtende bil

Mannen og kvinnen som satt i den møtende bilen ble sendt til Ringerike sykehus for legesjekk og ble bare lettere skadet i sammenstøtet. De vil bli utskrevet i løpet av dagen i dag.

Flere etterforskere fra lensmannskontorene i Hallingdal, Nordre Buskerud og Kripos jobber fortsatt med saken, både på og rundt åstedet, sykehusene, ulykkesstedet og der den avdøde kvinnen vil bli obdusert, Rettsmedisinsk institutt.

Gransking av bompasseringer og gjennomgang av overvåkningskameraene ved bensinstasjonen Circle K på Gulsvik er en del av dette arbeidet. Ifølge Omholt vil teknikerne avslutte arbeidet i løpet av morgendagen.

- Selv om det er mange og små kontorer, viser arbeidet både med denne saken og en nylig drapssak i nabokommunen at det er fullt mulig å håndtere så store og krevende saker i en region som Hallingdal. Hele Sør-Øst Politidistrikt jobber godt sammen, sier politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud.